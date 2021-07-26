Племінниця принцеси Діани для свого весілля замовила у Dolce & Gabbana відразу п'ять розкішних суконь

30-річна племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер для свого весілля з 62-річним мільярдером Майклом Льюїсом, що відбулося в італійському замку 24 липня увечері, замовила відразу п'ять розкішних суконь від Dolce & Gabbana. Дочка графа Чарльза Спенсера (молодшого брата покійної леді Ді) є «обличчям» цього італійського будинку моди.

Безпосередньо весільну сукню було зшито у вікторіанському стилі. Білий мереживний наряд з коміром-стійкою та об'ємними плечима доповнювали фата і шлейф. Сукню шили протягом шести місяців в ательє Мілана. Дизайнери спробували об'єднати у своєму творінні любов Кітті до Італії та її англійське аристократичне походження.

Напередодні весілля, увечері п'ятниці 23 липня, Кітті одягала блакитну, розшиту рожевими квітами сукню на вечерю в одному з елітних ресторанів Риму. Після церемонії наречена постала перед гостями у сукні з шовкової органзи, розшитої квітами та кристалами. Потім, як пише видання Daily Mail, вона перевдяглася у коктейльну сукню, розшиту сріблом і золотими намистинами. А наступного дня приміряла шовкове плаття, прикрашене паєтками, квітковими аплікаціями та стрічками.

Преса відзначила, що батько нареченої, який на п'ять років молодший за неї нареченого, на святі не був присутній. До вівтаря Кітті вели її молодший брати — Луї Спенсер (віконт Елторп) і Семюел Ейткін (єдиноутробний брат Кітті — син її матері від другого шлюбу). Були також її молодші сестри-двійнята Еліза та Амелія. Кузени Кітті, принц Вільям і принц Гаррі, були відсутні.

Кітті з братами

Раніше «ФАКТИ» писали — Вільям та Гаррі мирно поспілкувалися у день 60-річчя принцеси Діани.

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