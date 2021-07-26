Нові тренди у весільній моді від лондонської дизайнерки Олени Шваб

Літо та осінь — час весіль. І, попри пандемію, нареченим, як і раніше, хочеться вразити всіх гарним і стильним вбранням, а згодом переглядати свої фото та відео, згадуючи один з найщасливіших днів свого життя. Звичайно, важливу роль у створенні образу відіграють аксесуари. Вони надають неповторності, тому до їх вибору варто підійти особливо ретельно. Про нові тренди у весільних аксесуарах «ФАКТАМ» розповіла лондонська дизайнерка головних уборів Олена Шваб. Цінительки її творчості — модниці Великобританії, США, Ізраїлю, Канади, Австралії та інших країн світу. Серед її клієнток чимало відомих людей — наприклад, співачка з легендарної групи Boney M Мейзі Вільямс, фото якої у квітчастому тюрбані на королівських перегонах кілька років тому опублікувала британська газета The Guardian.

«Обідок ідеально пасуватиме нареченим, які віддають перевагу лаконічним моделям суконь або брючним костюмам»

— Весільна мода не стоїть на місці, і за останній рік з'явилося кілька трендів, які зроблять образ нареченої неповторним, — каже Олена Шваб. — Цього сезону вуаль, що повністю або частково закриває обличчя, прийшла на зміну довгій. Вона завжди додає образу ніжності, легкості, загадковості. Вуаль може кріпитися на шпильці або бути частиною капелюшку. Цей аксесуар можна поєднувати як із сукнею, так і з більш сучасним варіантом — брючним костюмом.

Вуаль асоціюється з ніжністю та загадковістю

— З якими фасонами суконь доречна вуаль?

— Як з пишними сукнями з багатою вишивкою, так і з лаконічними.

Ще один тренд — високий обідок з шовку або сатину. Дизайн може бути й мінімалістичним, і складним — наприклад, декор з квітів, страз. Обідок ідеально пасує нареченим, які віддають перевагу моделям суконь без різноманіття деталей або брючним костюмам. Декорований квітами обідок ідеальний для невисоких на зріст наречених.

Обідок - один з найпопулярніших весільних аксесуарів

— Судячи з вашої колекції, ще один тренд сезону — крисаті капелюшки.

— Саме так. Вони ідеальні для невеликих церемоній. Через пандемію свята стали більш камерними. Наречені зараз віддають перевагу скромнішим сукням. Акцент робиться на аксесуари. Крисаті капелюшки чудово поєднуються з елегантними сукнями та брючними костюмами. Капелюшки можуть бути декоровані вуаллю. Все більше привертають увагу головні убори зі знімним декором і можливість трансформувати свій весільний капелюшок для повсякдення. Один з головних трендів декору — декор з криноліну. Цей матеріал дуже легкий та ідеальний для створення красивих скульптурних форм. Для весільних капелюшків прекрасно підходять кольори: білий, беж, срібло… Це вдалий декор для невисоких на зріст наречених, оскільки він додає легкості й висоти головному убору. Надзвичайно стильний вигляд мають і кринолінові вуалі.

У тренді крисаті капелюшки

— Як правильно поєднувати аксесуари з вбранням?

— Білі капелюшки або кольору слонової кістки краще комбінувати з сукнями тих же кольорів. Однак, якщо наречена віддає перевагу кольоровій сукні, бажано вибрати капелюшок з невеликим декором такого ж кольору. Дуже ефектно поєднувати капелюшок з комбінезоном. Якщо капелюшок відрізняється за кольором від вбрання, доповніть його поясом в унісон відтінку головного убору. Прекрасний вигляд матиме сріблястий ремінець на платті та такий самий декор на капелюшку.

— Чи варто декорувати капелюшок брошкою?

— Так, це гарно та зробить ваш образ унікальним.

Стильний головний убір надасть образу нареченої неповторності

«Популярні весільні маски з шовку, прикрашені перлами, стрічками, вуаллю та стразами»

— Правда, що косинки сьогодні модні як весільні головні убори?

— Вони повернулися з моди 70-х. Косинки можна носити по-різному. Стильна буде косинка, надіта як обідок, або зав'язана спереду або ззаду. Незвична хустка, стилізована під тюрбан. Вона може бути прикрашена пір'ям, перлинами або створена з шовку з вишивкою.

— Чи варто прикрашати капелюшок і обідок живими квітами?

— Якщо наречена віддає перевагу яскравому букету, капелюшку можна додати відтінків тих же кольорів або доповнити його квітами, які присутні в букеті. Це буде оригінально та стильно. До слова, відтінки у декорі аксесуарів добре гармонують і з кольоровим взуттям.

Головні убори, які створює Олена Шваб, дуже ефектні

— А фата зараз модна?

— Фата трохи відійшла на другий план, але її часто вибирають для вінчань.

— Чи замовляють наречені у дизайнерів весільні маски?

— Весільні маски є зараз необхідністю. Вони створюються у різних стилях і декорах. Ідеально вибрати маску з тієї ж тканини, з якої пошита сукня або декор капелюшка. Популярні весільні маски з шовку, прикрашені перлами, стрічками, вуаллю і стразами.

— Які поради щодо стилю ви дали б нареченим напередодні весілля?

— У день свого весілля завжди хочеться мати вигляд незабутній, казковий. Але найголовніше — зручність. Капелюшок раджу поносити вдома перед днем весілля, щоб звикнути та почуватися впевнено. Важливо переконатися, що вам зручно та комфортно. Під час вибору капелюшка приміряйте якомога більше моделей, щоб знайти ту, яка найбільше вам пасує. Вибираючи аксесуари, перш за все орієнтуйтеся не на тренди, а на свій стиль. Головний убір має бути вам до лиця!

Олена Шваб каже, що весільний головний убір має бути не тільки гарним, але й зручним

— Що б ви побажали молодятам?

— Любові, взаєморозуміння та підтримки. Нехай ваше кохання завжди буде таким яскравим, як і в день вашого весілля.

Фото з альбому Олени Шваб

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