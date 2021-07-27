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Стиль життя

Надихнулася формами Кім Кардаш’ян: дочка Бориса Джонсона спробувала себе у ролі моделі плюс-сайз

8:31 27 липня 2021
Надихнулася формами Кім Кардаш'ян: дочка Бориса Джонсона спробувала себе у ролі моделі плюс-сайз

Старша дочка прем'єр-міністра Великобрітаніі Бориса Джонсона, 28-річна Лара Джонсон-Вілер зробила фотосесію для журналу Tatler, спробувавши себе в ролі моделі плюс-сайз. При цьому письменниця і телеведуча Лара використовувала білизну, яка коригує фігуру.

За словами Лари, зараз знову модно «виглядати як пісочний годинник» — завдяки впливу американської зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та інших не надто худорлявих знаменитостей.

Лара — старша з чотирьох дітей Джонсона від його другої дружини Марини Вілер. Вони прожили разом 25 років і розлучилися у 2018 році. У Джонсона також є 12-річна позашлюбна дочка від мистецтвознавця Хелен Макінтайр. А у квітні 2020 Борису народила сина Вілфреда його подруга Керрі Саймондс, з якою він офіційно одружився в травні 2021 року.

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