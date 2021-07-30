Заради ефектних весільних знімків на наречену і нареченого вилили 900 літрів води

У мережі стали вірусними незвичайні знімки фотографа Веллітона Барбоси, зроблені ним на одному з весіль у Бразилії. Веллітон, наречена на ім'я Прісцилла та її наречений Аліссон вирішили влаштувати незвичну фотосесію і орендували літак. Пролітаючи над закоханими, які цілувалися, пілот скинув на них з неба 900 літрів води. Вода створила ефектний фон. На коротку мить за спиною у пари навіть з'явилася веселка.

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Artist @wellitonbarbosa

Selected by @ shankarbhil865

Partner @wonderuiux

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Tag us or use #visualpox pic.twitter.com/Vp23dsPq1l - VisualPox (@visualpox) August 26, 2020

Isso que eu chamo de atingir um nível acima do céu rs achei muito criativo e as fotos do Welliton Barbosa ficaram incríveis





ele postou o vídeo no insta dos bastidores

Instagram: welliton.barbosa

video: https://t.co/tIyEvc6ejE pic.twitter.com/kjXUBZpMbU - Steicy (@youareokay_) July 21, 2020

«Кожна робота — це нова можливість зробити щось особливе і неповторне. Я навчився загострювати своє сприйняття. Сьогодні я використовую цю здатність, щоб робити незвичайні знімки. Коли мене наймають для надання послуги, я не просто професійний фотограф, а людина, яка дуже захоплена своєю справою. Якщо у них є мрія, ця мрія також стає моєю», — наводить слова Барбоси видання The Sun.

Раніше «ФАКТИ» писали — Британський дизайнер створив весільну сукню з використаних захисних масок.

Фото Welliton Barbosa / Twitter

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