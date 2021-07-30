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Стиль життя

Заради ефектних весільних знімків на наречену і нареченого вилили 900 літрів води

9:25 30 липня 2021
Фото з весілля

У мережі стали вірусними незвичайні знімки фотографа Веллітона Барбоси, зроблені ним на одному з весіль у Бразилії. Веллітон, наречена на ім'я Прісцилла та її наречений Аліссон вирішили влаштувати незвичну фотосесію і орендували літак. Пролітаючи над закоханими, які цілувалися, пілот скинув на них з неба 900 літрів води. Вода створила ефектний фон. На коротку мить за спиною у пари навіть з'явилася веселка.

Isso que eu chamo de atingir um nível acima do céu rs achei muito criativo e as fotos do Welliton Barbosa ficaram incríveis

«Кожна робота — це нова можливість зробити щось особливе і неповторне. Я навчився загострювати своє сприйняття. Сьогодні я використовую цю здатність, щоб робити незвичайні знімки. Коли мене наймають для надання послуги, я не просто професійний фотограф, а людина, яка дуже захоплена своєю справою. Якщо у них є мрія, ця мрія також стає моєю», — наводить слова Барбоси видання The Sun.

Раніше «ФАКТИ» писали — Британський дизайнер створив весільну сукню з використаних захисних масок.

Фото Welliton Barbosa / Twitter

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