«Кросівки стали нашим реверансом»: Зеленська відповіла на закиди щодо взуття на зустрічі у Версалі

Перша леді України Олена Зеленська, яку періодично критикують за вбрання, пояснила, чому наділа кросівки під час візиту у Версаль.

В інтерв'ю «Фокусу» вона розповіла, що про взуття без підборів домовилася з дружиною французького президента Еммануеля Макрона Бриджит Макрон. «По кросівки була установка від французької сторони», — сказала Олена Зеленська і додала, що на ній було спортивне взуття відомого французького бренду, що стало «реверансом» приймаючій стороні.

Вона додала, що вибрала саме цей бренд, оскільки він «заснований на екологічності, не витрачає гроші на рекламу і працює з невеликими постачальниками». «Тобто цей бренд про екологічність та свідоме споживання. Я вважаю, що зробила правильно, вибравши його», — зазначила Зеленська і додала, що її вибір був помічений.

Дружина президента також розповіла, що при виборі одягу віддає перевагу молодій генерації дизайнерів, які першими відгукнулися на її запити.

За слова Олени Зеленської, вона почала шукати інформацію про гардероб першої леді, як тільки потрапила до Офісу президента: «Мені здавалося, що тут люди все знають і можуть мені допомогти. Я питала про довжину спідниці, висоту підборів, чи можна надягати штани. Ніхто мені не допоміг, тому я самостійно збирала інформацію кілька місяців».

За її словами, критерії вибору одягу прості і засновані на діловому етикеті, однак при відвідуванні зарубіжних країн слід враховувати певні нюанси: «Наприклад, в мусульманських країнах краще закривати руки, надягати довгу спідницю. Загалом світ рухається до більшої демократичності: у зарубіжних країнах не звертають увагу на довжину або фасон одягу, головне — щоб він підходив і був доречним. Не можна прийти у пляжній сукні на зустріч з дружиною президента, і навпаки — суто діловий костюм буде недоречним при візитах до дітей або в лікарню».

Олена Зеленська зазначила, що служба протоколу не допомагає їй з гардеробом — це не її обов'язок. Більше допомагають у дипломатичних установах країн, які відвідує президентське подружжя — напередодні зарубіжних візитів вони надсилають список подій та рекомендації.

«Якщо це, наприклад, відвідування православної церкви, то у мене повинна бути хустка. Коли запланована довга прогулянка музеєм, то мені рекомендують надіти зручне взуття. І коли мене критикують за кросівки, то повинна відповісти, що інакше не можна — на підборах довго не погуляєш», — сказала Зеленська.

Раніше фахівець з етикету Анна Чаплигіна розповіла, що було не так з нарядами членів української делегації під час візиту у Версаль. Зокрема, Олені Зеленській дісталося за кросівки, а екс-прес-секретарці президента Юлії Мендель — за окуляри та спідницю.

А восени 2020 року першій леді дорікнули за брючний костюм вільного крою, який вона вибрала для зустрічі з послом Аргентини.

До речі, у День вишиванки цього року подив викликала сорочка Володимира Зеленського, яка багатьом нагадала російську косоворотку.

Фото Олени Зеленської із соціальних мереж.

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