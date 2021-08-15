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Стиль життя

«Огіркові» принти і відверті декольте: Дорн, Полякова, Кухар і Сумська зачарували яскравими образами на Одеському кінофестивалі

11:33 15 серпня 2021
одеський кінофестиваль

Відкритий в Одесі міжнародний кінофестиваль став уже 12-м за рахунком і здивував вбраннями зірок на червоній доріжці. Цього року українські селебрітіз підхопили модні тренди з Каннського кінофестивалю і теж вибирали вбрання в чорному або білому кольорі. Але, як і в Європі, знайшлися ті, хто не особливо стежить за модою, віддає перевагу стилю поза часом або обирає епатаж.

Цього року публіку епатував співак, діджей та музикант Іван Дорн, з'явившись на червоній доріжці в халаті у східному стилі з огірковим принтом.

Співачка Джері Хейл вибрала чорно-біле і вирішила дивувати не фарбами, а формами.

Джерри Хейл
Джеррі Хейл

Оля Полякова красувалася на відкритті в чорно-білій сукні з пишним топом, що нагадувала розквітлу квітку у фігурній вазі. «Диво, яка гарна», «Красуня року», «Вогонь і грація», — похвалили Олю шанувальники.

полякова
Оля Полякова та Михайло Ясинський

Прима-балерина Національної опери і суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар теж вибрала сукню-«квітку», але в зовсім іншому стилі. Позуючи на червоній доріжці, Кухар красиво розпрямляла шлейф сукні та кокетливо виставляла ногу, щоб всі могли побачити елегантні босоніжки балерини.

Екатерина Кухар
Катерина Кухар

Дуже вибивалися із загальної тенденції вбрання Ольги Сумської та її 19-річної дочки Анни. Актриса прийшла на червону доріжку в елегантній довгій сукні-вишиванці. На тлі блискучої зіркової мами Анна губилася, оскільки вибрала скромну сукню в дрібний квітковий принт і прості чорні балетки.

Ольга Сумская с дочерью
Ольга Сумська з дочкою

Оперна співачка Марія Максакова з'явилася в Одесі в чорній сукні, з якої попередньо «зняла все зайве».

марія Максакова

Ольга Сумская и Мария Максакова
Ольга Сумська та Марія Максакова

Нагадаємо, після Каннського фестивалю найбільш обговорюваним стало фото з четвіркою акторів, одягненими в абсолютно різних стилях. «Фантастична четвірка» стала приводом для мемів і фотоколажів.

Також «ФАКТИ» зібрали найцікавіші новинки кіно, які вийшли в прокат 12 серпня.

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