Андре Тан випустив до 30-річчя Незалежності України сукні та блузи з унікальною решетилівською вишивкою

Відомий дизайнер Андре Тан, який розповів, як пережив фінансову кризу, випустив лімітовану колекцію суконь і блуз, використавши унікальну решетилівську вишивку — «білим по білому». Цю колекцію він присвятив 30-річчю Незалежності України.

Решетилівська вишивка об'єднує в собі від 5 до 7 технік одночасно. У ній застосовуються ажурні мережива, лишва, вирізка, виколювання та по-справжньому ювелірні техніки «солов'їні вічка» і «зерновий вивід», що робить річ справжнім витвором високого мистецтва.

«Сукня з решетилівською технікою вишивки — це національні мотиви в поєднанні з модними трендами. Вона стане знаковою річчю у вашому гардеробі. Це без перебільшення найкращий подарунок для себе та близьких в ювілейний рік Незалежності України», — каже Андре Тан.

Сукні і блузи пошиті з органічного льону, а вишивка і зав'язки з китицями на виробах — з шовкової нитки.

Нагадаємо, Андре Тан несподівано розлучився з дружиною. Вони разом виховують доньку. Дизайнер ділиться своїми порадами, як не травмувати дитину і виростити щасливу людину.

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