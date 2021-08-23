Саміт перших леді та джентльменів до Дня Незалежності: Зеленська зачарувала елегантним виглядом

У понеділок, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в столиці України розпочав роботу Київський саміт перших леді та джентльменів.

«У перших леді та джентльменів немає політичної влади, але вони можуть привертати увагу до актуальних гуманітарних питань на вищому рівні», — заявляла напередодні його відкриття перша леді України Олена Зеленська, яка стала ідейним натхненником заходу.

Фото з Instagram Олени Зеленської

У Instagram дружина президента України виклала фотографії з саміту, розповівши, що до дискусії приєдналися спеціальні гості — філософ, автор бестселерів «Чорний лебідь» і «Антикрихкість» Насим Ніколас Талеб, а також колишня Держсекретарка США Хілларі Клінтон.

Фото з Instagram Олени Зеленської

Фото з Instagram Олени Зеленської

Для участі у заході Олена Зеленська вибрала білий брючний костюм, отримавши масу компліментів від фоловерів, які відзначили, що вона дуже елегантно виглядає.

Фото з Instagram Олени Зеленської

Фото з Instagram Олени Зеленської

До речі, напередодні саміту, розповідаючи про його цілі та завдання, Олена Зеленська для спілкування також вибрала біле вбрання.

Фото з Instagram Олени Зеленської

«Я дуже щаслива, що саме моя країна на 30-річчя своєї незалежності стала місцем зустрічі перших леді та джентльменів. Ми стаємо міцнішими і більш помітними у світі. Не в останню чергу саме завдяки „м'якій силі“, нові можливості для якої, я впевнена, формуватимуться сьогодні на наших очах у Софії Київській», — написала Олена Зеленська.

Раніше перша леді розповідала, як підходить до вибору одягу для різних заходів. Олена Зеленська зазначила, що віддає перевагу молодої генерації дизайнерів, і що вона почала шукати інформацію про гардероб першої леді, як тільки потрапила до Офісу президента. За її словами, критерії вибору одягу прості та засновані на діловому етикеті, однак при відвідуванні зарубіжних країн слід враховувати певні нюанси.

Фото Олени Зеленської із соціальних мереж.

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