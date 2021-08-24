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Стиль життя

Зеленська залишилася вірна білому: стиль першої леді на параді до Дня Незалежності

14:08 24 серпня 2021
Олена та Володимир Зеленський

Перша леді України Олена Зеленська прибула на парад з нагоди Дня Незалежності в елегантному білому костюмі.

Олена Зеленська взяла участь в урочистостях, які проходять в центрі Києва. Вона постала в костюмі білого кольору, в який входили біла блузка та приталена довга спідниця. Наряд поєднувався з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. На обличчі Олени Зеленської був легкий макіяж в коричневих відтінках. Волосся вона поклала рівно та забрала набік.

Раніше повідомлялося, що Олена Зеленська напередодні Дня Незалежності відвідала Київський саміт перших леді та джентльменів і отримала масу компліментів від фоловерів, які відзначили, що вона дуже елегантно виглядає.

Фото: Telegram-канал «Культурная прачечная»

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