Топ-5 помилок у весільному макіяжі: поради відомої візажистки Тетяни Бойко

Літо та осінь — час весіль. Звичайно, в такий день нареченій хочеться бути особливо гарною, щоб, дивлячись на фото й відео, ще багато років відчувати позитивні емоції. Багато що залежить від макіяжу. Він має бути бездоганним і стильним. Але так буває не завжди. Про те, як уникнути помилок у макіяжі, «ФАКТАМ» розповіла відома візажистка й засновниця BOYKO BEAUTY SCHOOL Тетяна Бойко, якій довіряли свої обличчя всесвітньо відомі зірки: Патрісія Каас, Інгрід і інші.

«Чим ліпший стан шкіри, тим менше тональних і коригувальних засобів необхідно буде використовувати»

— Перша порада: не експериментуйте напередодні весілля із зовнішністю, — говорить Тетяна Бойко. - За браком часу ви не зможете виправити невдалий результат, що тільки зіпсує настрій та додасть зайвих клопотів і турбот. Вибирайте у макіяжі класику, яка освіжить, підкреслить переваги зовнішності й приховає недоліки. Не намагайтеся бути на когось схожою. Будьте індивідуальністю! Саме це цінно. Не варто здійснювати кардинальні перевтілення, не потрібно міняти обличчя до невпізнання та створювати абсолютно новий незвичний образ — залишайтеся собою. При цьому макіяж має відповідати особистості нареченої, показувати її характер і внутрішній світ.

На думку Тетяни Бойко, макіяж має відповідати особистості нареченої, показувати її характер і внутрішній світ (фото з альбому Тетяни Бойко)

— Яка ж друга помилка у весільному макіяжі?

— Слідувати стереотипам. Цього робити не варто. Наприклад, один зі стереотипів полягає в тому, що макіяж має відповідати стилю весільного плаття. Це зовсім не обов'язково! Стиль сукні визначає зачіску й аксесуари. А обличчя повинно бути свіжим і гарним — ось що головне.

— Чого ще варто уникати?

— Не робіть безпосередньо напередодні весілля нові процедури. Це стосується засмаги, фарбування, стрижки… І, звичайно, стану шкіри обличчя. Про неї потрібно подбати заздалегідь, а ще краще — завжди бути в тонусі та правильно доглядати за своїм обличчям. Чим ліпше стан шкіри, тим менше тональних і коригувальних засобів необхідно буде використовувати, що в результаті створить легкість і натуральність у макіяжі. Головні небезпеки експериментів — алергія, висипання, подразнення, набряки. Це часті реакції на нову доглядову косметику, які можуть зіпсувати весільний макіяж.

Гарний та професійно виконаний макіяж - це завжди позитивні емоції (фото з альбому Тетяни Бойко)

Глобальні косметологічні процедури по догляду за обличчям, наприклад, чистку, потрібно зробити не пізніше, ніж за 2−4 тижні. А процедури з підготовки шкіри до макіяжу — нанесення засобів, що зволожують і живлять, — почати за годину-дві, щоб домогтися максимального ефекту.

— Ця порада актуальна також і щодо підготовки до інших важливих заходів?

— Так. А ще не женіться за трендами. Сяюча шкіра може дати непередбачений результат на фото й відео! Всілякі сухі та рідкі хайлайтери, блискучі бронзатори та рум'яна, тональні основи й бази під макіяж з люмісферами мають використовуватися помірно та тільки на певні зони. Такі засоби часто виглядають занадто неприродно на обличчі, а нанесені неправильно навіть спотворюють риси, роблячи відблиски не там, де потрібно.

«Одна з важливих вимог до макіяжу — стійкість протягом усього свята»

— Які лайфхаки зроблять макіяж комфортним — туш не потече, помада не розмажеться?

— Потрібне грамотне й професійне нанесення макіяжу. Саме це дозволить не дивитися часто в люстерко протягом свята, рідше підправляти макіяж.

— Чи варто звертатися до візажиста, у якого ви раніше не обслуговувалися?

— Не всі дівчата користуються або встигли скористатися послугами візажиста до весілля. Але в будь-якому випадку шукати свого майстра варто заздалегідь. Важливий момент підготовки образу нареченої — пробний макіяж. Це дозволить підібрати виграшний варіант.

Свіжість - один з головних критеріїв у макіяжі (фото з альбому Тетяни Бойко)

— Чи потрібно нареченій мати з собою на весіллі косметичку? Якщо так, то що у ній має бути?

— Одна з важливих вимог до макіяжу — стійкість протягом усього свята, щоб наречена почувалася впевнено. При цьому нареченій слід заздалегідь подбати про дрібниці для непередбачених випадків. У косметичці мають бути всі (!) засоби, які використовувалися у макіяжі, а також косметичні палички й серветки — вологі, сухі, матуючі. Якщо макіяж потребуватиме корекції, у вас усе під рукою! До слова, візажист повинен дати важливі рекомендації стосовно догляду за макіяжем протягом всієї події. І це виключно індивідуальні поради.

— Що ви побажали б молодятам?

— Напередодні весілля лягайте спати раніше, не засиджуйтеся, тому що день має бути насичений, а сліди втоми на обличчі нікого не прикрашають.

В день одруження також важливо пам'ятати просту істину: що б не відбувалося, навіть якщо щось піде не так (а так зазвичай і трапляється), насолоджуйтеся кожною миттю. Все вирішиться!

Тетяна Бойко: «Будьте щасливі!» (Фото з альбому Тетяни Бойко)

За будь-яких обставин прийміть усе, як є, і просто радійте урочистій події! Будьте тут і зараз! Це ваш день — найкращий! Будьте щасливі!

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