Ідеї макіяжу до 1 вересня: поради відомої візажистки Тетяни Бойко

Макіяж і школа — наскільки сумісні ці поняття? Напевно кожен має щодо цього свою думку. Але потрібно відзначити, що не варто відразу уявляти собі яскраво нафарбоване обличчя. Макіяж може бути практично непомітним, якщо зроблений грамотно. Він може приховати недоліки шкіри та підкреслити переваги. Про це «ФАКТАМ» розповіла авторка курсу «Підлітковий макіяж», відома візажистка, засновниця BOYKO BEAUTY SCHOOL Тетяна Бойко.

«Дуже важливо — з`явитися перед усім класом після довгих канікул у бездоганному вигляді»

— Скоро 1 вересня, і кожна школярка готується до нього особливо ретельно, — говорить Тетяна Бойко. — Адже це так важливо — з`явитися перед усім класом після довгих канікул в бездоганному вигляді, коли у тебе все прекрасне — і макіяж, і зачіска, і вбрання.

— Який макіяж доречний для школярок?

— Для зовсім юних леді 7+ він найлегший. Можна використовувати бальзам для губ і гель для укладання брів. Макіяж для підлітків 12+ дещо інший, адже в цьому віці спостерігаються певні проблеми зі шкірою. Непомітними зробити ці проблеми допоможе коректор. За допомогою нього досягається ідеальний тон. Також свіжості обличчю додасть прозорий блиск для губ. Можна використовувати гель для укладання брів і туш для вій, але не кольорову, а коричневу чи чорну. І, нарешті, молодіжний макіяж — варіант для віку 15+.

— У чому ж його особливості?

— До всіх перелічених засобів можна додати бежеві тіні в якості легкої димки навколо очей.

Макіяж має бути бездоганним - легким і природним (фото з альбому Boyko Beauty School)

«Тінейджерам не підходить стандартна „доросла“ декоративна косметика»

— Розкажіть про свій курс «Підлітковий макіяж».

— Мета його — навчити делікатно застосовувати косметику, тонко підкресливши за допомогою декоративних засобів чарівність молодості. Важливо не огрубити риси обличчя занадто інтенсивними прийомами. Тінейджерам не підходить стандартна «доросла» декоративна косметика та схеми макіяжу.

— Багато хто з дівчаток починають користуватися маминою косметикою. Як правило, мами незадоволені.

— Якщо дівчинка почала фарбуватися, їй потрібні власні, індивідуальні косметичні засоби та інструменти. У неї має бути своя косметичка.

Тетяна Бойко: «Постійно розвивайтеся та будьте завжди гарними!» (Фото з альбому Boyko Beauty School)

— Що б ви побажали школярам напередодні Дня знань?

- Бажаю, щоб у вас завжди було величезне бажання вчитися й пізнавати все нове! Постійно розвивайтеся та будьте завжди гарними!

Раніше візажист Тетяна Бойко розповіла «ФАКТАМ» про те, яких помилок потрібно уникнути у весільному макіяжі.

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