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Стиль життя

Ідеї елегантного манікюру для 1 вересня

15:02 30 серпня 2021
манікюр
Відомий нейл-стиліст Кармен Мірела створює дуже гарні дизайни

Перше вересня — той день, коли старшокласниці, студентки і їхні мами хочуть виглядати особливо гарно. Важливо пам'ятати, що все в образі в цей день має бути доречним. Особливу увагу варто звернути на нігті. Вони повинні бути доглянутими.

Короткі нігті зараз в тренді, оскільки вони зручні

- Ідеальне рішення — недовгі нігті овальної або квадратної форми з нюдовим покриттям, — каже призер міжнародного чемпіонату з нейл-арту, відомий румунський нейл-стиліст Кармен Мірела, яка, до речі, першого вересня відзначає день народження. — Як і для офісу, доречні непомітні пастельні тони. Все це зараз у тренді.

Нюдове покриття ідеальне і в свята, і в будні

Якщо говорити про дизайн, він повинен бути максимально лаконічним, невичурним. Адже перевантаженість дизайну — поганий тон.


Такий лаконічний дизайн з малюнком на одному пальці виглядає елегантно

Напередодні Дня знань Кармен Мірела побажала всім успішного нового навчального року і бути елегантними. А ми від душі вітаємо її з днем народження і бажаємо нових успіхів у творчості.

кармен мирела
Кармен Мірела: «Будьте елегантними!»

Нагадаємо, раніше нейл-стилісти запропонували ідеї манікюру для сезону відпусток, а також варіанти манікюру в червоному і пастельному кольорах.

Фото з альбому Кармен Мірели

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