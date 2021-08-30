Ідеї елегантного манікюру для 1 вересня
Перше вересня — той день, коли старшокласниці, студентки і їхні мами хочуть виглядати особливо гарно. Важливо пам'ятати, що все в образі в цей день має бути доречним. Особливу увагу варто звернути на нігті. Вони повинні бути доглянутими.
- Ідеальне рішення — недовгі нігті овальної або квадратної форми з нюдовим покриттям, — каже призер міжнародного чемпіонату з нейл-арту, відомий румунський нейл-стиліст Кармен Мірела, яка, до речі, першого вересня відзначає день народження. — Як і для офісу, доречні непомітні пастельні тони. Все це зараз у тренді.
Якщо говорити про дизайн, він повинен бути максимально лаконічним, невичурним. Адже перевантаженість дизайну — поганий тон.
Напередодні Дня знань Кармен Мірела побажала всім успішного нового навчального року і бути елегантними. А ми від душі вітаємо її з днем народження і бажаємо нових успіхів у творчості.
Нагадаємо, раніше нейл-стилісти запропонували ідеї манікюру для сезону відпусток, а також варіанти манікюру в червоному і пастельному кольорах.
Фото з альбому Кармен Мірели186
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