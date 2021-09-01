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Стиль життя

Олена Зеленська вибрала для першого дня візиту в США елегантну темно-синю сукню: «Неймовірно красива перша леді»

13:18 1 вересеня 2021
Олена та Володимир Зеленський

В ході першого візиту в США президента України супроводжує його дружина Олена Зеленська. Для появи перед американською публікою вона вибрала елегантну темно-синю сукню ділового стилю та масивні прикраси й показала їх у своєму Instagram.

Саме в такому вигляді вона відвідала разом з чоловіком Меморіал жертвам Голодомору 1932−1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона. Там подружжя поклало символічні снопики пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв страшної трагедії вшанували члени офіційної делегації України, повідомляє Офіс президента.

Також в перший день перша леді побувала в маєтку Джорджа Вашингтона — садибі Маунт-Вернон, де жила сім'я першого президента США. Тут запустили аудіогід українською мовою.

Фоловери Зеленської в соцмережі не змогли не похвалити її образ.

«Неймовірно красива перша леді», «Яка красива», «Наша перша леді прекрасна», «Чарівна, щира», «Дуже красива! Так тримати!» — пишуть читачі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав в США важливі документи про співпрацю.

Фото з Instagram olenazelenska_official

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