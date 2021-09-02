Зеленська у США зачаровує елегантністю: новий вихід першої леді (фото)

Перша леді України Олена Зеленська, яка супроводжує президента Володимира Зеленського під час його першого візиту в США, для офіційних заходів в Америці вибирала темні наряди, зокрема, під час відвідування маєтку Джорджа Вашингтона — садиби Маунт-Вернон, де запустили аудіогід українською.

Тоді на Олені Зеленської було темне плаття, а в якості аксесуару — тонкий пасок. Чорний костюм з білою блузою вона вибрала для зустрічі з Power women — впливовими американками: дипломатками, громадськими та політичними діячками. Фото із зустрічі дружина президента виклала в Instagram .

Єдиною прикрасою у Зеленської були кульчика-цвяшки.

Фото з Instagram.

Нагадаємо, що у США Олена Зеленська прилітала у блакитному брючному костюмі та світлих туфлях на підборах.

Фото з Instagram.

Фото з Instagram.

Нагадаємо, що під час заходів, приурочених до 30-річчя незалежності України, Олена Зеленська була у білому вбранні — приталеній спідниці та блузі. Втім, як і напередодні Дня Незалежності — під час саміту перших леді і джентльменів у Києві. Тоді на першій леді був білий брючний костюм.

Фото зі сторінок Олени та Володимира Зеленських у соціальних мережах.

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