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Місячний календар стрижок на вересень-2021: в які дні краще не ходити до перукаря

9:37 3 вересня 2021
Перукар

У перший тиждень вересня, коли на чотири знака зодіаку чекають несподівані зміни, Місяць «старішатиме» — згідно з місячним календарем, стрижка з 1 до 6 вересня сповільнить зростання волосся і надовше збереже форму зачіски.

Як стверджує meteoprog.ua, настільки ж сприятливим буде й період з 22 по 28 вересня.

Відзначається, що місячний календар заснований на трьох складових: місячна фаза (молодик, повний місяць, зростаючий або старий Місяць), знак зодіаку, місячна доба. Ці три чинники впливають на здоров'я і ріст волосся.

Місяць буде «рости» з 8 по 20 вересня 2021 року — стрижка у цей період прискорить ріст волосся.

Також визначені дні, найбільш сприятливі для стрижки у вересні 2021 року: 4−5, 10, 12−17, 19−20, 25, 27−28 вересня. У ці дні будь-які види стрижок вийдуть вкрай вдалими, підуть на користь здоров'ю волосся.

Салони краще не відвідувати 1−2, 7−8, 18, 21−23 і 30 вересня — ці дні вважаються несприятливими

Сприятливими днями для фарбування волосся називаються 4, 10, 13, 15−16, 24−25 вересня.

Також з 8 по 20 вересня, на зростаючому Місяці, нігті відростатимуть швидше. У цей період рекомендується підпилювати і обрізати хворі частини нігтів — на їхньому місці швидко наросте здорова пластина.

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Фото: https: //ua.depositphotos.com.

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