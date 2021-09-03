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Стиль життя

Приміряти одяг прямо в камері смартфона: на Ukrainian Fashion Week відбувся перший в Україні фіджитал-показ

16:59 3 вересня 2021
Фіджитал-показ

Технологія фіджитал об'єднує цифрову реальність з фізичною. Ви можете приміряти на себе одяг прямо в камері смартфона. І такий фіджитал-показ відбувся в Україні вперше!

Гості Ukrainian Fashion Week були в захваті. Адже нові технології дозволяють не тільки приміряти річ, але і пройтися в ній по віртуальному подіуму.

Піонерами у впровадженні цифрових інновацій в моду в Україні стали дизайнери Катерина Бякова і Максим Голуб, цінителями творчості яких є Монатік, Юлія Саніна та інші відомі люди. Катерина Бякова і Максим Голуб першими в Україні створили одяг з доповненою реальністю. Якщо навести на принт речі камеру смартфона, картинка «оживає».

Цікаво, що рухливі 3D-ефекти видно тільки на екрані.

Свій одяг Катерина Бякова і Максим Голуб адресують насамперед користувачам соцмереж, які прагнуть до створення незвичайного контенту для підвищення кількості переглядів.

— Думаю, що мода буде розвиватися дорогою діджиталізаціі, — вважає Катерина Бякова. — Сьогодні очевидно, що це вже неминуче.

Катерина Бякова і Максим Голуб є в Україні першопрохідцями у впровадженні цифрових інновацій в фешн-індустрії (фото з альбому Катерини Бякової та Максима Голуба)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Ukrainian Fashion Week з'явився й танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко. Нагадаємо, йому після жорстокого побиття в Києві робили трепанацію черепа і вводили його в медикаментозну кому. Танцюрист вперше після коми з'явився на подіумі.

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Фото в заголовку — автора

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