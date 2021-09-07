Королева Іспанії зустріла високого гостя у сукні своєї свекрухи 40-річної давності

40-річна королева Іспанії Летісія, вітаючи разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом VI, президента Чилі Себастьяна Піньєру, який прибув з візитом до Мадриду, з'явилася у старій сукні з гардероба своєї свекрухи.

Як пише видання Daily Mail, королева Софія, якій зараз 82 роки, вперше надягала це вбрання у 1981 році під час поїздки до Риму.

Летісія, мати двох дочок і колишня тележурналістка, у сукні 40-річної давності виглядала елегантно і зовсім не старомодно. Вона доповнила її блискучим поясом, який підкреслював її тонку талію. І одягла сережки від Chanel з діамантів і білого золота вартістю 6800 євро.

Дружина правлячого іспанського короля не вперше раз демонструє ощадливість. Вона часто по кілька разів вдягає одні і ті ж речі та час від часу купує одяг недорогих брендів — таких, як Zara.

Королева Софія

Tras el encuentro con el presidente de la República de Chile en el Palacio de la Zarzuela, los Reyes han ofrecido un almuerzo en su honor en el Palacio Real.

https://t.co/2G6pNJtHZi pic.twitter.com/Bin77P8GeX - Casa de SM el Rey (@CasaReal) September 7, 2021

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