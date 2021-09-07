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Стиль життя

Королева Іспанії зустріла високого гостя у сукні своєї свекрухи 40-річної давності

18:29 7 вересня 2021
Королева Летісія та король Філіп

40-річна королева Іспанії Летісія, вітаючи разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом VI, президента Чилі Себастьяна Піньєру, який прибув з візитом до Мадриду, з'явилася у старій сукні з гардероба своєї свекрухи.

Як пише видання Daily Mail, королева Софія, якій зараз 82 роки, вперше надягала це вбрання у 1981 році під час поїздки до Риму.

Летісія, мати двох дочок і колишня тележурналістка, у сукні 40-річної давності виглядала елегантно і зовсім не старомодно. Вона доповнила її блискучим поясом, який підкреслював її тонку талію. І одягла сережки від Chanel з діамантів і білого золота вартістю 6800 євро.

Дружина правлячого іспанського короля не вперше раз демонструє ощадливість. Вона часто по кілька разів вдягає одні і ті ж речі та час від часу купує одяг недорогих брендів — таких, як Zara.

Королева Софія

Раніше «ФАКТИ» писали — «Найкрасивіша представниця королівських сімей світу» зустрілася з Джо Байденом та його дружиною.

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