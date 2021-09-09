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Стиль життя

Принцеса Ліхтенштейну вийшла заміж у вбранні, що нагадує весільну сукню принцеси Діани

14:00 9 вересня 2021
Принцеса Марія Анунціата з нареченим

У столиці Австрії Відні відбулося весілля принцеси Ліхтенштейну Марії Анунціати. 36-річна дочка принца Ліхтенштейну Ніколауса та принцеси Маргарети Люксембурзької вийшла заміж за 42-річного італійського бізнесмена Емануеле Мусіні.

Вінчання пройшло в старовинній Шотландській церкві. А урочистий прийом — в одному з двох палаців, що належать князівській родині Ліхтенштейну у Відні. Серед гостей було безліч представників європейської аристократії.

Наречена була в білій атласній сукні зі шлейфом від Valentino. Як пише видання Daily Express, експерти у сфері моди та користувачі соцмереж відзначили, що дизайнери явно надихалися весільним вбранням принцеси Діани,  яка виходила заміж у 1981 році за принца Уельського Чарльза. Обидві сукні відрізняються схожим силуетом - в тому числі об'ємними рукавами.

«Абсолютно приголомшливо. Браво за чудову сукню з рукавами, натхненними Діаною. Вона знову здається свіжою та новою», «Рукава сукні схожі на ті, що були у весільної сукні принцеси Діани»,«Її сукня явно була натхненна сукнею Діани», - писали у коментарях в Instagram.

На голові Марії Анунціати була так звана Габсбурзька діадема, виготовлена у 1870-х роках у Відні імператорським придворним ювеліром для інфанти Марії Терези Португальской.

Це була вже друга весільна церемонія пари. Скромне цивільне одруження відбулася в Італії ще 26 червня.

Батько Марії Анунціати принц Ніколаус Ліхтенштейнський, посол Ліхтеншейна у Ватикані, є молодшим братом правлячого князя Ганса-Адама II. Її мати принцеса Маргарета — молодша дочка Великого герцога Люксембурзького Жана. Маргарета і Ніколаус одружилися в 1982 році. На даний момент це останній династичний шлюб між представниками двох правлячих європейських будинків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Актриса Лілі Коллінз, дочка знаменитого музиканта, вийшла заміж — фото з весілля.

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