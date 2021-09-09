Нові тренди в одязі: гофрований капюшон і величезні накладні кишені

Завершився український тиждень моди — Ukrainian Fashion Week, Провідні дизайнери презентували свої нові колекції. А гості модних показів надихнулися новими ідеями модельєрів. Ну, а для тих, у кого можливості відвідати тиждень моди не було, «ФАКТИ» пропонують інтерв'ю з відомою українською дизайнеркою та стилісткою Іриною Джус, показ колекції якої мав великий успіх. Цінителями її творчості є Джамала, Онука та інші відомі люди. Його знають і за межами України — у США, Австралії, Китаї, Японії, країнах Близького Сходу…

«У тренді напівпрозорі тканини та плісировка, об'ємні збірки й фактурний трикотаж»

— Ірина, які нові тренди в одязі нас чекають у 2022 році? Які будуть актуальні кольори, фактури, силуети?

— У тренді напівпрозорі тканини й плісировка, об'ємні збірки та фактурний трикотаж. Мода пропонує різноманітність варіантів для всіх. Актуальні як обтислі трико, так і просторі силуети-оверсайз — так що для кожної фігури знайдеться вдале рішення. Що стосується колірної гамми, вона теж різноманітна — від монохрому до соковитих відтінків екзотичної флори, від нейтрально-землистої гами до футуристичного неону. Актуальні стилістичні відсилання до 60-х, білизняний лейтмотив, спортивна тематика.

Ірина Джус: «Зараз мода пропонує різноманітність варіантів для всіх" (фото Ірини Каламурзи)

— Які деталі в одязі ультрамодні?

— Зараз на піку популярності великі, помітні деталі. Якщо кишені, то місткі накладні, й краще декілька. Якщо комір, то широкий, геометричної форми. У своїй новій колекції я обіграла цю гігантоманію та розширила відкладний комір настільки, що він нашаровується на плаття як жилет. Сорочкові ж коміри я подовжила, об`єднавши їх з нагрудними кишенями або ж перетворивши на пояс.

На піку популярності помітні деталі. Комір сорочки нагадує рукава та трансформується в кишені (фото з альбому Ірини Джус, автор Jude P)

«Поєднуйте гофровані вироби з однотонними базовими речами або з принтом у смужку»

— Дуже ефектно виглядають у вашій колекції гофровані капюшони. У чому їхня перевага над звичайними?

— Гофрований капюшон зручний, адже він адаптується до форми голови й завдяки своїй пружності не сповзає. До того ж це дуже гарно. Капюшони-гофре мого дизайну можна компактно складати, бо ж вони мають структуру, що нагадує гармошку.

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— Чи модні сьогодні знімні капюшони?

— Звісно. Причому мої знімні капюшони-гофре можна за мить перетворити на ефектну й містку сумку або ж просто використовувати як шарф.

— З чим краще комбінувати такий капюшон в гардеробі?

— Поєднувати гофровані вироби рекомендую або з однотонними базовими речами, щоб не переборщити з акцентами, або з принтом у смужку, щоб підкреслити й обіграти строгий графічний ритм.

Гофрований капюшон - це стильно (фото з альбому Ірини Джус, автор Jude P)

— У чому відмінність плісе від гофре?

— Вона полягає у структурі складок: якщо грані однакові — «гармошка», то це гофре, а якщо складки закладені з уступом — «сходинками», це плісе. У глобальному плані можна сказати, що це одне й те ж саме.

— Чи у тренді багатошаровість?

— Так, зараз дуже популярні багатошарові луки. Найчастіше вони створюються за допомогою поєднання декількох речей різної довжини, але я люблю експериментувати з формою одного виробу, тому цього сезону я розробила сукню, жилет якої виходить прямо з коміра і, маючи кілька шарів, трансформується в колосальні рукава, що суцільно складаються з геометричних оборок. Нехай цей силует і не призначений для повсякденного побуту, зате які можливості він відкриває для сцени та зйомок.

«Не слідуйте за трендами, але стежте за ними»

— У чому унікальність вашої нової колекції?

— Традиційно вироби мого дизайну багатоцільові. Це дозволяє мінімізувати гардероб, не відмовляючи собі в різноманітності образів, адже кожну річ-трансформер можна носити декількома способами, навіть перетворюючи одяг на аксесуари — сумки, капелюхи, пояси. У моїй колекції є, наприклад, плісирований капюшон з перевернутих на 180 градусів брюк-плісе. А ось що в останній колекції і дійсно нове для моєї творчості, так це протиставлення закритих максісилуетів і пікантних деталей, які символізують жіноче начало. Наприклад, лацкани кишень, що застібаються на ґудзики, асоціюються з бюстом, а капюшони-плісе нагадують копицю волосся. В результаті образи мають вигляд одночасно й стриманий, й відкритий. Такий спосіб показує подвійність соціального позиціювання людини в епоху цифрових медіа: з одного боку, ми відмежовуємося від суспільства, ховаючись за безліччю ширм, з іншого ж — прагнемо показати себе у кращому вигляді, в усіх ракурсах і особистих подробицях.

Незвичайна ідея - плісирований капюшон з перевернутих на 180 градусів брюк-плісе (фото з альбому Ірини Джус, автор Jude P)

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ», які хочуть виглядати стильно?

— Не слідуйте за трендами, але стежте за ними. Так у вас з'являться орієнтири для формування свого власного стилю — неповторного, що показує вашу індивідуальність за допомогою актуальних прийомів або ж усупереч їм.

Раніше українська дизайнерка Ірина Джус розповідала «ФАКТАМ» в проєкті «Світ після пандемії» про незвичайні речі-трансформери, які вона створює.

Фото в заголовку з альбому Ірини Джус, автор Jude P

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