Met Gala 2021: фрік-шоу та тріумф елегантності на головній події у світі моди

У понеділок, 13 вересня, в Нью-Йорку відбувся бал Met Gala, який називають головною подією року у світі моди. Проводить його Інститут костюму Метрополітен-музею. Стати учасником цього заходу є честю для кожної знаменитості.

Зазвичай Met Gala проходить у травні, проте минулого року його скасували через пандемію коронавірусу. Цього року бал перенесли на вересень. І хоча більшість його учасників вакциновані, їх зобов'язали у приміщенні бути в захисних масках. А ось на червоному хіднику знаменитості позували численним фотографам з відкритими обличчями.

Інститут костюму заздалегідь оголошує для кожного Met Gala тему. Цього року вона звучала так: «В Америці: модний лексикон». Організатори пояснили, що вбрання учасників має відображати різні аспекти американської моди. Це розширило кордони вибору.

Однак така свобода призвела до того, що деякі знаменитості занадто захопилися епатажем. У підсумку, як пишуть західні ЗМІ, Met Gala 2021 перетворився на парад елегантності з несподіваними елементами фрік-шоу, від яких тхнуло несмаком.

«ФАКТИ» вибрали найяскравіше вбрання, що відображує повною мірою сусідство тріумфу стилю та кітчу, що стало характерною особливістю Met Gala 2021.

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Співачка Біллі Айліш здивувала своїх шанувальників, відмовившись від свого стилю (безформні мішкуваті костюми, светри, балахони) на користь елегантної бальної сукні персикового кольору від Oscar De La Renta. Біллі перетворилася на ефектну блондинку. Вона не приховувала, що намагається бути схожою на Мерилін Монро. Айліш також розповіла журналу Vogue, що одягне рекордну для себе кількість прикрас — 30 ювелірних виробів від Cartier, зокрема 25 кілець!

Вперше отримала запрошення взяти участь в Met Gala британська тенісистка Емма Радукану. 18-річна красуня викликала фурор, вигравши турнір «Великого шолома» US Open. В оригінальному вбранні від Chanel Емма довела, що може бути королевою не лише на корті.

Кім Кардаш'ян переборщила з чорним кольором. Фото Getty Images

Клан Кардаш'ян-Дженнер був представлений цього року старшою з сестер Кім Кардаш'ян і супермоделлю Кендалл Дженнер. Кім, як вважають критики, захопилася чорним кольором. Сукня від Balenciaga приховувала все, навіть обличчя 40-річної зірки реаліті-шоу. Багатьом це здалося надмірним.

Кендалл Дженнер

Кендалл, навпаки, обрала прозору сукню від Givenchy, розшиту безліччю кристалів. Творці цього вбрання кажуть, що надихалися образом легендарної Одрі Хепберн у мюзиклі «Моя прекрасна леді».

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Ріанна, як і Кім Кардаш'ян, обрала Balenciaga. Футболка нагадувала величезне пальто з пишним коміром. Доповненням до нього стали ювелірні прикраси від Bulgari. Вага дорогоцінних каменів — 267 каратів.

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Супермодель Ірина Шейк з'явилася у прозорій сукні від Moschino. Росіянка зробила собі коротку зачіску. Супроводжував Ірину автор вбрання дизайнер Джеремі Скотт.

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Однією з найбільш елегантних пар поціновувачі моди назвали канадського співака Джастіна Бібера і його дружину Хейлі. Вони були у вбранні від Yves Saint Laurent.

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У порівнянні з церемонією вручення премії MTV VMA актриса Меган Фокс виглядала більш одягненою. Вона обрала для балу яскраво-червону сукню від Dundas. До речі, Меган розповіла, що провокаційне вбрання для MTV вибрав її бойфренд Machine Gun Kelly. «Я буду виглядати оголеною, сказала я йому. А він відповів, що йому це і подобається. Все, як ти побажаєш, сказала я», — заявила Фокс журналістам.

«Оголену» естафету на Met Gala у Меган перейняла 32-річна актриса і співачка Зої Кравіц. Зірка міні-серіалу «Велика маленька брехня» прийшла на бал у сукні від Yves Saint Laurent. Її супроводжував новий бойфренд — популярний актор Ченнінг Татум. Тим самим пара підтвердила чутки про свій роман.

А ось Дженніфер Лопес з'явилася на червоному хіднику одна. Вона заявила, що Бен Аффлек дуже хотів бути з нею, однак він зайнятий на зйомках нового фільму. Виявилося, це був жарт. Бен скромно чекав осторонь, ховаючи обличчя під захисною маскою. На червоній доріжці він так і не з'явився, але ніжно обійняв кохану, коли вона підійшла до нього. Джей Ло обрала для Met Gala вбрання від Ralph Lauren.

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Розкритикували в пух і прах тенісистку Наомі Осаку. 23-річна японка спробувала показати вбранням культурні традиції своєї країни, але їй це не дуже вдалося.

Німецька співачка Кім Петрас також викликала більше запитань, ніж захоплення.

Дочка знаменитого баскетболіста Кобі Брайанта Наталія хотіла віддати належне епосі диско, однак перетворилася в результаті на велику диско-кулю.

Популярний актор Ден Леві, зірка комедійного серіалу «Шіттс Крик», прийшов у костюмі-географічній мапі. Схоже, він залишився єдиним, кому це вбрання сподобалось.

Вупі Голдберг не приховувала, що хотіла бути схожою на мультяшного персонажа Динозавра Барні. І їй це вочевидь вдалося.

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