Топ-3 наймодніших речей осіннього гардероба: поради стиліста

З початком осені хочеться оновити гардероб і придбати щось тепле й комфортне з одягу. Стилістка Олександра Очеретяна у програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна») дала поради, на що бажано звернути увагу при купівлі й назвала трійку наймодніших речей осені.

— У гардеробі неодмінно має бути трикотажна сукня, — розповіла Олександра. — Варіантів може бути безліч, проте цієї осені особливо актуальний крій сукні по фігурі. Вибирайте з квадратним декольте або з наполовину оголеними плечима. Бажано віддавати перевагу теплим відтінкам трикотажу.

Друга річ — ансамбль зі спідниці та кроп-топа. На відміну від сукні, ці речі можна комбінувати. Крій, колір, текстура спідниці й кроп-топа — на ваш смак.

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І в будь-яку погоду буде незамінним плаття-трансформер. На осінь бажано вибирати сукню довжиною до коліна або трохи нижче. Рукав — три чверті. Інакше вид короткого плаття буде викликати у тих, хто вас оточує, бажання укутати вас у що-небудь тепле. А варіант з відкритими ділянками більше підходить для теплих днів. Віддайте перевагу світлим відтінкам одягу. Восени потрібно підіймати собі настрій будь-якими способами!

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