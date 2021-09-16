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Стиль життя

З'явилося ще одне фото з весілля брата Кейт Міддлтон — фанатів розчарувала сукня нареченої

15:59 16 вересня 2021
Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

У мережі з'явилося ще одне фото з весілля брата герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Церемонія, на якій були присутні Кейт, її чоловік принц Вільям і троє їхніх дітей (принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї) проходила за секретних обставин у Франції. Джеймс Міддлтон та його молода дружина Алізе Тевене поділилися лише одним фото в Instagram. Тепер ще одну фотографію опублікував мер французького села Борм-ле-Мімоза Антуан Аріззі, який раніше розповів про деякі подробиці церемонії.

На новому знімку трохи краще видно весільну сукню 32-річної Алізе. Багатьох фанатів дещо розчарувало її вбрання, що оголювало плечі. «Схоже, ніби його пошили зі скатертини або зі штор», «Не вражає», «У такому вигляді — хіба що на пляж», — писали користувачі мережі. Однак інші знайшли сукню Тевене дуже милою.

Раніше «ФАКТИ» — Як подорослішали !: До мережі потрапили фото Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою в магазині.

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