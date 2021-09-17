Незабаром на ринку української літератури з'явиться новинка авторства Андрія Мероника, що розповідає в легкому та веселому стилі про способи знайомства в часи інтернету та смартфонів. Адже книг про психологію і побудову стосунків вже й так дуже багато, а ось про tinder, badoo та інші сучасні додатки для знайомств — немає. А тим більше таких, які були б написані спеціально для дівчат і давали відповіді на такі одвічні й злободенні запитання, які часто виникають у представниць прекрасної статі, проте на них ніколи немає точної та однозначної відповіді:

Чому хлопці пишуть, але не запрошують на побачення?

На якому побаченні «нормально» цілуватися?

Як вийти з френдзони?

Як спілкуватися з пікаперами?

Як приймати подарунки так, щоб вам хотіли їх дарувати?

Саме так, за словами автора книги Андрія Мероника, і народилася ідея книги «69 невдалих побачень».

— Що взагалі спонукало вас стати письменником?

— У більшості людей є потреба у дозвіллі: хтось знімає відеоблог, хтось ходить в караоке. Мені більше до душі викладати свій досвід на папері. Я був переконаний, що у мене є історії, якими буде цікаво поділитися з іншими. Це стосується обох книг.

— Ваша перша книга «Золотий Грааль криптовалютного трейдингу» цілком технічного характеру, а нова — про знайомства. Чому такі різні жанри?

— Перша книга присвячена сучасним фінансовим технологіям і математиці. У ній я виклав той досвід, який не хотів би сам забути. Такою ж логікою я керувався, коли писав книгу про побачення. Мені просто хотілося показати десь всі ці смішні історії та випадки.

— Яка книга більше подобається?

— Це те ж саме, що запитати людину, що вона любить більше: працювати чи відпочивати. «Грааль» — про роботу. «69» — про дозвілля. Люблю обидві.

— Яке майбутнє у ваших книг?

— «Грааль» зараз перекладається англійською та відправиться завойовувати американський ринок. А що чекає «69 невдалих побачень» — я ще й сам не знаю (посміхається. — Авт.). Це залежить від того, як її зустріне українська молодь.

— Якої думки ви самі про додатки для знайомств?

— Це кльово, швидко та сучасно. Я за!

— Дійсно було 69 побачень? Невже всі невдалі?

— Жоден «злодій» не поспішатиме вам каятися у своїх темних діяннях. І я теж. Відповідь — у книзі! (знову посміхається. — Авт.).

— Де і коли можна познайомитися з книгою?

— Її можна буде купити на прилавках багатьох книжкових магазинів України. Орієнтовна дата — середина жовтня 2021 року. Також, якщо ви хочете придбати книгу з підписом автора, її можна замовити на офіційному сайті книги — 69baddates.com або на інстаграм-акаунті @ 69baddates.

— Планується щось цікаве для читачів найближчим часом?

— Цього разу ми вирішили запозичити досвід західних колег та організувати авторські вечори-читання. Всі, хто придбають книгу, отримають безплатне запрошення та зможуть відвідати їх, познайомитися з автором і поспілкуватися з іншими читачами.

Андрій Мероник

Андрій Мероник — український письменник, математик і дослідник, волонтер, учасник освітньої програми «Школа майбутнього». Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Національний університет «Києво-Могилянська академія». Є автором кількох наукових статей на тему «Скорингові системи та методи прийняття рішень». Під його авторством видано дві книги: «Золотий Грааль криптовалютного трейдингу» та «69 невдалих побачень».

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