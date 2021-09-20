Наречена брата Кейт Міддлтон на своєму весіллі була у сукні, в якій 41 рік тому виходила заміж її свекруха

Стали відомі подробиці про сукню, в якій 11 вересня виходила заміж у Франції Алізе Тевене — 32-річна наречена Джеймса Міддлтона, брата герцогині Кембриджської. Сукня, яка розчарувала деяких користувачів мережі (вона здалася їм зшитою зі скатертини або зі штор), належала, як з'ясувалося, свекрусі Алізе — Керол Міддлтон.

Саме у цьому вбранні у червні 1980 року мати Кейт, Піппи та Джеймса Міддлтон вийшла заміж за їхнього батька Майкла 41 рік тому. Про це сама Тевене розповіла в інтерв'ю виданню Hello! .

Алізе зізналася, що обрала собі плаття Керол під час періоду самоізоляції, коли вони разом з нареченим жили в будинку його батьків у британському графстві Беркшир у розпал пандемії.

«Розмовляючи з Керол про сукні та ділячись з нею ідеями під час ізоляції для натхнення, я приміряла її весільну сукню і закохалася в нього … Вона ідеально мені підійшла, і це було саме те, що я хотіла. Мене завжди турбувало, що весільні сукні надягають лише один раз, тому було просто чудово дати такій гарній сукні друге життя», — сказала дружина Джеймса й тітка майбутнього короля Британії — первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма принца Джорджа.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Кейт Міддлтон і принц Вільям намагалися не затьмарити нареченого і наречену»: мер розповів про весілля брата герцогині.

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter