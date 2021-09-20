Злиття японського та скандинавського стилів — новий тренд в інтер'єрі
Інтеграція скандинавського та японського стилів у дизайні все помітніше і, згідно з прогнозами тренд-аналітиків, стане однією з провідних у 2022 році. Про новий тренд «ФАКТАМ» розповіла відома скандинавська дизайнерка інтер'єру Катя Карлінг.
«У Скандинавії та Японії воліють милуватися неідеальними поверхнями»
— Стиль на стику скандинавського та японського називається Japandi («джапанді»), — розповідає Катя Карлінг. — Річ у тому, що у скандинавської та японської культур багато спільного. Взаємовплив почався ще на початку минулого століття. Коли в Скандинавії став розвиватися функціоналізм, дизайнери звернули увагу на Японію.
Територіально країни далекі, але вони близькі за розумінням цінностей та якості життя. Мешканці цих країн вміють насолоджуватися природою, їм властива неспішність… Знаєте, це країни з високим рівнем доходів населення, де базові потреби в їжі та даху у всіх задоволені та є можливості для естетичної насолоди. В Японії та Скандинавії схожі ландшафти — вони скелясті, та естетика дуже близька. У сучасному світі це відбивається в колаборації японських і скандинавських брендів. Вони створюють спільні колекції. Наприклад, ефектно в інтер'єрі виглядають данське освітлення та японська кераміка. Або, скажімо, шведські кухонні меблі доповнюється японськими дерев'яними тацями чи іншими предметами сервірування.
— В обох країнах цінують натуральні матеріали та стриману кольорову палітру. На думку фахівців, в нинішній непростий час все це допомагає розслабитися та перезарядитися.
— Це стосується перш за все дерев'яних меблів. Причому дерево цінується нефарбоване. У Скандинавії та Японії воліють милуватися неідеальними поверхнями. Красу бачать у незавершеності та недосконалості. Адже і в природі немає нічого ідеального. У жителів скандинавських країн та Японії, як правило, немає прагнення до досягнення «невротичної» бездоганності — наприклад, вирівнювання стін до ідеалу. Є думка, що прагнення до ідеального в багатьох випадках є показником бідного минулого людини, яка підсвідомо прагне до компенсації. Ми не можемо змінити минуле, але можемо облаштувати наше сьогодення так, щоб воно відбивало те, що є цінним для нас самих, без спроби комусь щось довести за допомогою інтер'єру.
«Немає функції — немає краси. Такий ось підхід»
— Крім того, і для японців, і для скандинавів важливі мінімалізм і функціональність, — продовжує Катя Карлінг. — Але мінімалізм не означає невиразність простору. Це перш за все обдуманий підхід до вибору речей. Оточувати себе варто тим, що радує. Цінні речі, за якими стоїть якась історія. А щодо функціональності, вона у пріоритеті перед привабливістю. Немає функції — немає краси. Такий ось підхід.
— Який у цьому стилі цінується текстиль?
— Той, що робить інтер'єр комфортним. Ми живемо в прямокутних кімнатах, і текстиль пом'якшує цю сувору геометрію. Крім того, важлива функція — поглинання шуму. В новобудовах завжди є гучна луна, а в обжитих квартирах її немає. Тема звукового комфорту зараз особливо важлива, оскільки багато хто з-за пандемії почавав працювати вдома, а для роботи потрібна тиша. Текстиль — це не тільки штори, але й килими, диванні подушки, пледи. Все це абсорбує звук.
— Що б ви хотіли побажати читачам «ФАКТІВ»?
— Бажаю нам усім нових зустрічей і живого спілкування, за яким усі так скучили.
Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» лідерка групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла про те, що переїхала у новий будинок, інтер'єр якого витриманий у скандинавському стилі.
Фото з альбому Каті Карлінг145
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