Інтеграція скандинавського та японського стилів у дизайні все помітніше і, згідно з прогнозами тренд-аналітиків, стане однією з провідних у 2022 році. Про новий тренд «ФАКТАМ» розповіла відома скандинавська дизайнерка інтер'єру Катя Карлінг.

«У Скандинавії та Японії воліють милуватися неідеальними поверхнями»

— Стиль на стику скандинавського та японського називається Japandi («джапанді»), — розповідає Катя Карлінг. — Річ у тому, що у скандинавської та японської культур багато спільного. Взаємовплив почався ще на початку минулого століття. Коли в Скандинавії став розвиватися функціоналізм, дизайнери звернули увагу на Японію.

Функціональність речей у пріоритеті

Територіально країни далекі, але вони близькі за розумінням цінностей та якості життя. Мешканці цих країн вміють насолоджуватися природою, їм властива неспішність… Знаєте, це країни з високим рівнем доходів населення, де базові потреби в їжі та даху у всіх задоволені та є можливості для естетичної насолоди. В Японії та Скандинавії схожі ландшафти — вони скелясті, та естетика дуже близька. У сучасному світі це відбивається в колаборації японських і скандинавських брендів. Вони створюють спільні колекції. Наприклад, ефектно в інтер'єрі виглядають данське освітлення та японська кераміка. Або, скажімо, шведські кухонні меблі доповнюється японськими дерев'яними тацями чи іншими предметами сервірування.

— В обох країнах цінують натуральні матеріали та стриману кольорову палітру. На думку фахівців, в нинішній непростий час все це допомагає розслабитися та перезарядитися.

— Це стосується перш за все дерев'яних меблів. Причому дерево цінується нефарбоване. У Скандинавії та Японії воліють милуватися неідеальними поверхнями. Красу бачать у незавершеності та недосконалості. Адже і в природі немає нічого ідеального. У жителів скандинавських країн та Японії, як правило, немає прагнення до досягнення «невротичної» бездоганності — наприклад, вирівнювання стін до ідеалу. Є думка, що прагнення до ідеального в багатьох випадках є показником бідного минулого людини, яка підсвідомо прагне до компенсації. Ми не можемо змінити минуле, але можемо облаштувати наше сьогодення так, щоб воно відбивало те, що є цінним для нас самих, без спроби комусь щось довести за допомогою інтер'єру.

Любов до натуральних матеріалів властива жителям і Скандинавії, і Японії

«Немає функції — немає краси. Такий ось підхід»

— Крім того, і для японців, і для скандинавів важливі мінімалізм і функціональність, — продовжує Катя Карлінг. — Але мінімалізм не означає невиразність простору. Це перш за все обдуманий підхід до вибору речей. Оточувати себе варто тим, що радує. Цінні речі, за якими стоїть якась історія. А щодо функціональності, вона у пріоритеті перед привабливістю. Немає функції — немає краси. Такий ось підхід.

— Який у цьому стилі цінується текстиль?

— Той, що робить інтер'єр комфортним. Ми живемо в прямокутних кімнатах, і текстиль пом'якшує цю сувору геометрію. Крім того, важлива функція — поглинання шуму. В новобудовах завжди є гучна луна, а в обжитих квартирах її немає. Тема звукового комфорту зараз особливо важлива, оскільки багато хто з-за пандемії почавав працювати вдома, а для роботи потрібна тиша. Текстиль — це не тільки штори, але й килими, диванні подушки, пледи. Все це абсорбує звук.

Мінімалізм - це перш за все обдуманий вибір речей

— Що б ви хотіли побажати читачам «ФАКТІВ»?

— Бажаю нам усім нових зустрічей і живого спілкування, за яким усі так скучили.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» лідерка групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла про те, що переїхала у новий будинок, інтер'єр якого витриманий у скандинавському стилі.

Фото з альбому Каті Карлінг

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