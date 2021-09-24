«Не їм по 16 годин»: 56-річна супермодель Поліна Порізкова розповіла, як їй вдається підтримувати струнку фігуру

Знаменита американська супермодель та актриса чеського походження Поліна Порізкова поділилася секретом, як їй вдається зберігати струнку фігуру у 56 років. Вона записала відео для Instagram, в якому розповіла, що слідує методу так званого інтервального голодування 16:8. Його прихильницями є також актриси Дженніфер Еністон, Холлі Беррі, телезірка і світська левиця Кортні Кардашьян.

«Ви не їсте 16 годин, а потім їсте вісім», — пояснила Порізкова.

«Зазвичай я вважаю, що їм усе, що хочу, протягом восьми годин, тому що люблю поїсти. Але я все ж вважаю за краще вживати більш здорову їжу», — сказала модель. Але додала: «Якщо я захочу смажене курча, я з'їм смажене курча … Так воно і є».

Колишня модель журналу Sports Illustrated і вдова лідера групи The Cars Ріка Окасека сказала, що часто втамовує голод смузі, веганськими супами або локшиною. І після цього може дозволити собі в ресторані келих вина, коктейль або десерт. «Таким чином, я не відчуваю себе обділеною, для мене це працює», — зізналася вона.

Поліна вважає, що у сексуальності немає терміну придатності. І зрілі жінки можуть виглядати анітрохи не гірше за молодих.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Богиня!»: 56-річна Порізкова знялася оголеною для глянцю.

фото Instagram

363

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter