Принцеса Ліхтенштейна вийшла заміж через три тижні після весілля сестри та вразила уяву довжиною шлейфу

В італійській області Тоскана відбулося весілля принцеси Ліхтенштейну Марі Астрід. 34-річна дочка принца Ліхтенштейну Ніколауса та принцеси Маргарети Люксембурзької вийшла заміж за 36-річного американського бізнесмена Ральфа Вортінгтона — правнука засновника компанії Metropolitan Oil.

Коли вони вперше зустрілися, принцеса працювала менеджером по організації заходів у Лондоні. Вона має ступінь магістра ділового адміністрування Лондонської школи бізнесу та фінансів. А також може працювати кухарем, оскільки у неї є диплом Le Cordon Bleu - найпрестижнішої відомої кулінарної школи у світі.

Як повідомляє видання Daily Mail, на церемонії одруження були присутні десятки представників європейської аристократії.

Марі Астрід була у білій сукні з дуже довгим шлейфом, підтримувати який довелося відразу чотирьом помічникам. На голові у неї красувалася тіара Kinsky Honeysuckle, що належить князівській родині Ліхтенштейну, а у вухах - сережки з перлів, в яких виходили заміж її мати та старша сестра. 36-річна принцеса Марія Анунціата вийшла заміж у Відні цього ж місяця - 4 вересня. Її весільна сукню, як зазначили користувачі мережі, була схожа на вінчальне вбрання принцеси Уельської Діани.

Appreciation tweet for Princess Marie-Astrid's train



Four people were helping her with as it was pretty long! pic.twitter.com/9KuAWWm3aw - CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 26, 2021

#BREAKING first pictures from the wedding of Princess Marie-Astrid of Liechtenstein and Raphael Worthington that is taking place right now in Orbetello !



The bride is wearing the Kinsky Honeysuckle Tiara from the Liechtenstein Princely Family pic.twitter.com/9ghQ33JOCJ - CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 25, 2021

Батько Марі Астрід і Марії Анунціати принц Ніколаус - посол Ліхтеншейна у Ватикані. Він є молодшим братом правлячого князя Хансу-Адаму II. Їхня мати принцеса Маргарета - молодша дочка Великого герцога Люксембурзького Жана. Маргарета і Ніколаус одружилися в 1982 році. На цей час це останній династичний шлюб між представниками двох правлячих європейських будинків.

Princess Marie-Astrid of Liechtenstein and Raphael Worthington exiting Orbetello Cathedral after they wedding ceremony just now!



Congratulations pic.twitter.com/pJkmxv6Bvb - CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 25, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Внучка двоюрідної сестри королеви Єлизавети II зіграла весілля — вдруге за рік.

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