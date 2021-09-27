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Стиль життя

Принцеса Ліхтенштейна вийшла заміж через три тижні після весілля сестри та вразила уяву довжиною шлейфу

11:35 27 вересня 2021
Марі Астрід з нареченим біля церкви

В італійській області Тоскана відбулося весілля принцеси Ліхтенштейну Марі Астрід. 34-річна дочка принца Ліхтенштейну Ніколауса та принцеси Маргарети Люксембурзької вийшла заміж за 36-річного американського бізнесмена Ральфа Вортінгтона — правнука засновника компанії Metropolitan Oil.

Коли вони вперше зустрілися, принцеса працювала менеджером по організації заходів у Лондоні. Вона має ступінь магістра ділового адміністрування Лондонської школи бізнесу та фінансів. А також може працювати кухарем, оскільки у неї є диплом Le Cordon Bleu - найпрестижнішої відомої кулінарної школи у світі.

Як повідомляє видання Daily Mail, на церемонії одруження були присутні десятки представників європейської аристократії.

Марі Астрід була у білій сукні з дуже довгим шлейфом, підтримувати який довелося відразу чотирьом помічникам. На голові у неї красувалася тіара Kinsky Honeysuckle, що належить князівській родині Ліхтенштейну, а у вухах -  сережки з перлів, в яких виходили заміж її мати та старша сестра. 36-річна принцеса Марія Анунціата вийшла заміж у Відні цього ж місяця  - 4 вересня. Її весільна сукню, як зазначили користувачі мережі, була схожа на вінчальне вбрання принцеси Уельської Діани.

Батько Марі Астрід і Марії Анунціати принц Ніколаус - посол Ліхтеншейна у Ватикані. Він є молодшим братом правлячого князя Хансу-Адаму II. Їхня мати принцеса Маргарета - молодша дочка Великого герцога Люксембурзького Жана. Маргарета і Ніколаус одружилися в 1982 році. На цей час це останній династичний шлюб між представниками двох правлячих європейських будинків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Внучка двоюрідної сестри королеви Єлизавети II зіграла весілля — вдруге за рік.

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