Печиво Безоса, козлятина Цукерберга та хот-доги Маска: що їдять найбагатші люди у світі

Свого часу великий медик Гіппократ сказав: «Ми є те, що ми їмо». Він був упевнений, що хвороби людини — це результат порушення харчування. Згідно з ученням Гіппократа, при правильному харчуванні організм працює правильно, бо він формується з тих елементів, які в нього надходять, набуваючи їхні властивості. З ним був згоден і класик німецької літератури Людвіг Феєрбах, який писав: «Людина є те, що вона їсть». А батько психоаналізу Зигмунд Фрейд вважав, що пізнати людину можна вже по тому, чим і як вона харчується. Фрейд казав, що все, що ми готуємо, смажимо або варимо, є «зовнішнім відбитком» нашого внутрішнього «я». Досить просто придивитися до того, що і як їдять особи, які вас цікавлять, щоб детальніше зрозуміти, що це за люди перед вами, стверджував він. Британська газета The Daily Star опублікувала в кінці вересня статтю, в якій проаналізувала, що їдять бізнесмени, які входять в першу десятку найбагатших людей у світі. «ФАКТИ» підготували переклад цієї публікації.

«Дієти багатих і знаменитих нескінченно захопливі, але в Силіконовій долині, де діють п'ятихвилинні режими роботи, сну, харчування та іншої діяльності, мільярдери, що сколотили свої величезні статки на новітніх технологіях, виводять речі на зовсім інший рівень. Чи то Джефф Безос, що поглинає на сніданок печиво пачками, чи то Марк Цукерберг, який подає гостям холодну козлятину, яку умертвів за допомогою «лазерного пістолета», — ці технарі вимостили свій шлях до вершини воістину химерною їжею, яку іноді навіть не виходить запхати в себе срібною виделкою.

Якщо вам потрібен секрет успіху, можливо, ви не знайдете його в коморах Силіконової долини. Важливо відзначити, що вживання деяких з цих продуктів навряд чи зробить вас багатим, успішним чи навіть здоровішим. Однак дуже багаті та успішні люди їдять все це, а ми, врешті-решт, і є те, що ми їмо.

Джефф Безос встановив у своєму особняку в Лос-Анджелесі автомат з м'яким морозивом

В кінці 90-х років харчові звички у найбагатшої людини у світі за станом на сьогодні, засновника Amazon Джеффа Безоса, за його власним визнанням, були «не дуже». В одному з інтерв'ю він сказав, що щоранку з'їдав на сніданок цілу пачку печива. «Коли ми з дружиною одружилися, я з'їдав цілу банку бісквітного печива Pillsbury на сніданок щоранку. І так тривало кілька років», — сказав Безос.

«Я розігрівав духовку до 375 градусів, діставав деко, відкривав Pillsbury і викладав печиво, змащував його маслом і з'їдав усю банку. І при цьому був худим, як палиця», — стверджував в інтерв'ю бізнесмен.

«Моя дружина спостерігала протягом трьох місяців, як я роблю це щоранку, і нарешті одного разу зупинила мене і запитала: «Ти хоч знаєш, з чого все це складається?»

Йдеться про Маккензі Безос, колишню дружину Джеффа. Вони розлучилися у 2019 році. Маккензі тепер — одна з найбагатших у світі жінок. Її статки журнал Forbes оцінює в 59,8 мільярда доларів. У березні нинішнього року Маккензі вийшла заміж за звичайного шкільного вчителя хімії.

Джефф Безос і його нинішня дружина Лорен Санчес

Але повернемося до її колишнього чоловіка. Відомо, що одного разу під час сніданку у 2010 році з головою недавно придбаного технологічного бізнесу Джефф Безос замовив страву, що складається з середземноморського восьминога, бекону, зеленого часникового йогурту та яйця-пашот! Повторюємо, це був сніданок.

У 2018 році на вечері клубу мільярдерів Explorers Club Безос з'їв смажену ігуану. Втім, на тій вечері в меню були страви ще більш екзотичні — пітон, тарантули й таргани. Їх спеціально вибрали, щоб привернути увагу мільярдерів до «інвазивних видів».

Пройшли роки, здавалося, Маккензі відучила Джеффа Безоса від печива та ігуан. Він навіть придбав супермаркет органічних продуктів Whole Foods і почав їсти тости з авокадо та смузі. Однак після їхнього недавнього багатомільярдного розлучення, схоже, засновник Amazon заново відкрив у собі ласуна. Повідомляється, що Безос встановив у своєму особняку в Лос-Анджелесі… автомат з м'яким морозивом!

Одного разу Марк Цукерберг подав на стіл холодне м'ясо кози, яку сам убив з лазерного пістолета

Засновник і голова Facebook Марк Цукерберг колись був відомий тим, що ставив перед собою екстремальні новорічні плани. Він визначав для себе завдання на рік. Наприклад, спробував за 12 місяців вивчити китайську мову, або зустрітися з представником кожного американського штату, або кожен день носити краватку.

У 2011 році Цукерберг заявив, що їстиме тільки м'ясо тварин, яких убив сам, або стане вегетаріанцем. Одного вечора він запросив на вечерю генерального директора Twitter Джека Дорсі, який стверджує, що Марк подав на стіл холодне м'ясо кози, яку сам убив з лазерного пістолета, а потім добив ножем.

Про це Дорсі розповів в інтерв'ю журналу The Rolling Stone. «У Цукерберга в той час було шість кіз. «Ми їмо козу, яку ти вбив?» — запитав я. «Ага», — відповів він. «Ти коли-небудь їв козлятину?» — поцікавився я. А він впевнено так відповідає: «Так, мені подобається». Я питаю: «А що ще у нас є?» «Салат», — відповідає Марк. «А козлятина де?» — питаю. «У духовці», — каже він.

Ми чекали близько 30 хвилин. «Я думаю, зараз вже все готово», — говорить Марк. Ми заходимо в їдальню. Він виймає козлятину. А вона холодна. Забути це неможливо. Не знаю, чи віднесли її назад в духовку. Я просто обмежився салатом", — розповів Дорсі.

Марк Цукерберг каже, що весь час забуває поїсти

Дні, коли генеральний директор Facebook вбивав кіз, можливо, залишилися позаду, оскільки Цукерберг нещодавно розповів, що у нього є домашня коза на ім'я Біткойн. Але його режим харчування залишається таким же унікальним, як і раніше. В цьому році Марк зізнався у Facebook, що настільки зайнятий, що весь час забуває поїсти. «Ви коли-небудь буваєте так захоплені тим, над чим працюєте, що забуваєте поїсти?» — написав він, обновивши статус. «Думаю, через це я схуд на 10 фунтів (4,5 кг. — Ред.) за останній місяць», — додав Цукерберг. Це схвилювало батьків Марка. Його батько Едвард Цукерберг поцікавився, чи потрібно Марку, щоб мама приносила йому поїсти?

Ілон Маск зізнався, що «засмоктує» більшу частину їжі за п'ять хвилин

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск не раз докладно розповідав про свій сумнівний розпорядок. Він ділить кожен день на п'ятихвилинні блоки, ігнорує більшість телефонних дзвінків і спить по шість годин на добу. Одного разу він зізнався, що «засмоктує» більшу частину їжі за п'ять хвилин, зазвичай під час зустрічі, а в мемуарах, що вийшли в 2015 році, написав: «Якби я міг не їсти, щоб більше працювати, я б не їв».

Маск визнається, що у нього є схильність пропускати сніданок, і тоді він першим ділом з'їдає шоколадний батончик Mars.

Під час навчання в університеті Маск свідомо виділяв 1 канадський долар на день на їжу. Тому харчувався в основному хот-догами, апельсинами, зеленим перцем і пастою. «Сьогодні я б не став нікого закликати жити на 1 долар на день. Це було не дуже весело», — заявив Ілон в інтерв'ю виданню Business Insider.

Ілон Маск: «Волів би смачно харчуватися та взагалі не став би займатися спортом»

Однак у міру того, як Маск стає старше, в ньому прокидається любов до гарної їжі. Бувши гостем подкасту Джо Рогана, мільярдер сказав, що тепер він «волів би смачно харчуватися, навіть якщо це означає прожити менше, та взагалі не став би займатися спортом, якби це було можливо».

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Ciaran Daly / The Daily Star)

Фото із соціальних мереж

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