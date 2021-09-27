Данина пам'яті свекрусі: Меган Маркл вийшла у світ з сумочкою імені принцеси Діани та з її годинником від Cartier

ЗМІ та користувачі соцмереж звернули увагу, що під час свого візиту до Нью-Йорка Меган Маркл шляхом вибору аксесуарів завуальовано віддала данину пам'яті своїй покійній свекрусі принцесі Діані. Як повідомляє видання Daily Mail, 40-річна герцогиня Сассекська кілька разів з'явилася на публіці з золотим годинником від Cartier вартістю понад 24 тисяч доларів, який раніше належав матері принца Гаррі.

Крім того, колишня актриса під час одного зі своїх виходів несла в руках чорну сумочку від Dior вартістю близько 4750 доларів — моделі Ladу Dior або Lady D-Lite, названої так на честь принцеси Уельської. Така сумочка була улюбленим аксесуаром Діани. У вересні 1995 року її подарувала леді Ді тодішня перша леді Франції Бернадетт Ширак. Спочатку модель мала назву Chouchou («Улюбленець»). Однак у 1996 році її офіційно перейменували на честь принцеси, яка з нею майже не розлучалася.

Meghan's subtle tribute to Diana: Duchess of Sussex carried £3,450 Dior bag named after the late princess in New Yorkhttps://t.co/jfu7YUR2FF — Daily Mail Femail (@Femail) September 27, 2021

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Фото Daily Mail / Instagram

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