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Стиль життя

У Європі бум «королівських весіль»: італійський принц одружився з дочкою шотландського графа

11:16 28 вересня 2021
Принц Хайме і Шарлотта в кареті

В Європі спостерігається справжній бум «королівських весіль». У вересні вже вийшли заміж відразу дві принцеси Ліхтенштейну, онука двоюрідної сестри британської королеви Єлизавети II принцеси Олександри Флора Огілві, а також одружився брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон. Тепер, як пише Daily Mail, стало відомо, що на італійському острові Сицилія відбулося весілля 29-річного принца Хайме, герцога Капуанського і герцога Ното, та 28-річної леді Шарлотти Діани Ліндсей-Бетюн — дочки шотландського графа. Обидва вони постійно проживають у Лондоні.

Принц Хайме походить з королівського дому Бурбонів Сицилійських - молодшої гілки Іспанських Бурбонів.

Хайме - старший син і спадкоємець принца Педро Бурбон-Сицилійського. Педро доводиться троюрідним племінником колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу I. Його родина стоїть на другому місці в списку успадкування трону Іспанії після сім'ї правлячого короля Філіпа.

Наречена була у білій сукні з мереживом та в діадеми, яка колись належала Марії Анні Австрійської - королеві Португалії.

Церемонія одруження проводилася чотирма мовами - латинською, іспанською, італійською та англійською. Минулого року Шарлотта прийняла католицтво у Ватикані.

Серед 200 гостей було безліч представників знатних родин Європи - в тому числі й Флора Огілві, яка сама ще  зовсім недавно була нареченою.

З церкви молодята поїхали в кареті.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцеса Ліхтенштейну вийшла заміж у вбранні, що нагадує весільну сукню принцеси Діани.

Фото Real Casa di Borbone Due Sicilie

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