Осінь чи весна: як вибирати одяг відповідно до свого кольоротипу

За допомогою правильно підібраних речей можна скорегувати фігуру або змінити настрій. Стилісти говорять, що найважливіше — скласти базовий гардероб, орієнтуючись на свій кольоротип.

— Щоб вам підходили всі речі, важливий не тільки тренд, але і кольоротип, — розповіла у програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна») дизайнерка Анастасія Іванова. — Основні — зима, весна, літо та осінь. А визначають кольоротип за кольором шкіри, волосся та очей. Дізнатися, який саме у вас, можна дуже легко.

Перша підказка — це тип шкіри. Тільки за ним можна визначити, до якого кольоротипу ви належите — холодного або теплого. Холодні кольоротипи мають фарфоровий відтінок, а теплі — більш бронзовий, така шкіра добре сприймає засмагу. До речі, людям теплого типу більше личать золоті прикраси. А ось холодного — срібні.

Далі треба визначити контрастність. Для цього слід подивитися на обличчя при денному світлі. Якщо колір очей, волосся або шкіри сильно виділяється на тлі інших, ви контрастний тип. А якщо колір очей, волосся та шкіри перегукуються один з одним, це приглушений тип.

Останній крок — зіставити температуру шкіри та контрастність. Холодний та контрастний — зима. Холодний та приглушений — літо. Теплий та контрастний — осінь. Теплий і приглушений — весна.

— Якщо ви належите до літнього кольоротипу, вибирайте холодні відтінки — блакитний, білий, рожевий, але більш пастельні, — радить Анастасія. — «Зимовим» дівчатам більше підходять яскраві кольори, і це єдиний кольоротип, якому пасує чорний колір. А ось представницям весняного кольоротипу підійдуть рожевий, малиновий, бірюзовий. «Осінні» дівчата можуть сміливо вибирати теплі відтінки — теракот, шоколадний, бежевий. Але головне — розуміти свою сутність, характер. Якщо ви харизматична жінка, сміливо одягайте яскраві кольори. Якщо спокійна — підійдуть гармонійні відтінки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про наймодніші предмети осіннього гардероба. Стилістка назвала топ-3 речей, без яких не обійтися.

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