Після блискучої появи на кінопрем'єрі Кейт Міддлтон вийшла в світ у пурпуровому штанному костюмі
Після блискучої появи на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «007: Не час помирати» Кейт Міддлтон вже буквально через кілька годин прибула з принцом Вільямом в Північну Ірландію. Герцогиня Кембриджська, що затьмарила собою всіх кінозірок на червоній килимовій доріжці, змінила золоту сукню, яку стилісти визнали одним з її найкращих туалетів, на елегантний штанний костюм «королівського» яскраво-пурпурного кольору від Emilia Wickstead. Волосся її була зібрано в хвіст.
Kate in a purple trouser suit (details tbc) pic.twitter.com/MMRiP0QQ1b- Rebecca English (@RE_DailyMail) September 29, 2021
Як повідомляє Daily Mail, Кейт і Вільям почали свій візит в цей регіон, зустрівшись зі студентами-медиками Університету Ольстера.
William and Kate spoke to some of these students via video earlier this year. pic.twitter.com/4bGZRlW33l— Rebecca English (@RE_DailyMail) September 29, 2021
Тим часом користувачі мережі знайшли схожість між золотим вбранням Кейт і сукнею її свекрухи, в якій принцеса Діана у 1985 році була на прем'єрі іншого фільму «бондіани» — «Вид на вбивство», де роль агента 007 в останній раз зіграв актор Роджер Мур.
Сукня Діани, невловимо схожа по фасону, була сріблястою.
Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон блиснула голими ногами, зігравши в теніс з 18-річною чемпіонкою US Open Еммою Радукану.
фото Instagram/Ulster University255
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter