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Стиль життя

Після блискучої появи на кінопрем'єрі Кейт Міддлтон вийшла в світ у пурпуровому штанному костюмі

15:07 29 вересня 2021
Кейт Міддлтон і принц Вільям

Після блискучої появи на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «007: Не час помирати» Кейт Міддлтон вже буквально через кілька годин прибула з принцом Вільямом в Північну Ірландію. Герцогиня Кембриджська, що затьмарила собою всіх кінозірок на червоній килимовій доріжці, змінила золоту сукню, яку стилісти визнали одним з її найкращих туалетів, на елегантний штанний костюм «королівського» яскраво-пурпурного кольору від Emilia Wickstead. Волосся її була зібрано в хвіст.

Як повідомляє Daily Mail, Кейт і Вільям почали свій візит в цей регіон, зустрівшись зі студентами-медиками Університету Ольстера.

Тим часом користувачі мережі знайшли схожість між золотим вбранням Кейт і сукнею її свекрухи, в якій принцеса Діана у 1985 році була на прем'єрі іншого фільму «бондіани» — «Вид на вбивство», де роль агента 007 в останній раз зіграв актор Роджер Мур.

Сукня Діани, невловимо схожа по фасону, була сріблястою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон блиснула голими ногами, зігравши в теніс з 18-річною чемпіонкою US Open Еммою Радукану.

фото Instagram/Ulster University

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