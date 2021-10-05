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Стиль життя

Кейт Міддлтон вийшла в світ у старій дешевій сукні від Zara

13:39 5 жовтня 2021
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка недавно з'явилася на публіці у пурпуровому брючному костюмі та потримала в руках великого павука, вийшла в світ у старій дешевій сукні. Як повідомляє Daily Mail, для візиту в Університетський коледж Лондона, де 39-річна герцогиня Кембриджська обговорювала зі вченими питання розвитку дітей раннього віку, вона вибрала чорно-білу сукню з бантом від недорогого іспанського бренду Zara. ЇЇ повна вартістю — близько 122 доларів, але на розпродажі цю сукню можна було придбати всього за 16 фунтів стерлінгів (менше ніж 22 доларів).

У цьому вбранні Кейт вже з'являлася під час візиту в Бредфорд в січні цього року. Тільки на цей раз замість чорних туфель від Gianvito Rossi дружина принца Вільяма доповнила ансамбль сірими туфлями-човниками від Hugo Boss, які герцогиня носить з 2016 року.

На Кейт також були сережки з діамантами від Mappin & Webb — вартістю понад 5100 доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівська економність: кронпринцеса Данії вийшла в світ у спідниці, відрізаною від дешевого сукні.

Читайте також: Меган Маркл після сварки подарувала Кейт Міддлтон золотий браслет, а принцу Гаррі перед весіллям знадобилися сеанси акупунктури.


Фото Daily Mail / Tim Rooke / Rex

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