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Стиль життя

Знаменитий кухар Джеймі Олівер схуд на 12 кілограмів завдяки лише одній зміні у своїй дієті

11:05 6 жовтня 2021
Джеймі Олівер

Знаменитий британський кухар, телеведучий, автор книг з кулінарії та ресторатор Джеймі Олівер схуд за останній час на 12 кілограмів. І поділився своїм секретом швидкого зниження ваги.

Як повідомляє видання Daily Express, 46-річний Олівер вніс практично лише одну істотну зміну до своєї дієти. Він скоротив вживання м'яса.

«Я „опустив“ м'ясо донизу, „підштовхнув“ овочі вгору, став більше спати та більше рухатися», — пояснив він в інтерв'ю Radio Times.

Джеймі почав вибирати більш здорову їжу. І помітив негайні зміни у своїй зовнішності.

«Я досить швидко схуд на 12 кілограмів, і мені це вдалося не через те, що я не їв. Я їв багато — навіть більше, ніж звик», — розповів він.

Крім поради замінити м'ясо на овочі, кухар також рекомендує горіхи — як перекус. «Вони вдвічі знижують ймовірність серцевого нападу. Годуйте ними й своїх дітей», — закликав він.

Відмінною здоровою їжею Олівер вважає водорості. «Ще наші предки їли водорості. У них багато йоду, і це найпоживніший овоч у світі», — сказав він.

Джеймі також став менше пити спиртного.

«Середній британець любить випити. Я не вчу вас жити, але зараз мій власний ритм — пити алкоголь тільки у вихідні», — сказав він.

Джеймі говорить, що вирішив схуднути після того, як усвідомив, яким нездоровим був спосіб його життя. Він почав вивчати різні види харчування, подорожувати по різних країнах світу, де люди живуть довше за всіх, і досліджувати їхній спосіб життя.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт риби з кальмаром і спаржею від Джеймі Олівера.

Фото Daily Express / Jamie Oliver

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