Гора з «Гри престолів» розповів, як йому вдалося схуднути на 55 кілограмів

Ісландський актор і спортсмен Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий також, як Тор Бйорнссон, схуд майже на 55 кілограмів за півтора року. Тепер 32-річний Гафтор, виконавець ролі Григора «Гори» Клігана у популярному телесеріалі «Гра престолів», а також який знімався у фільмах «Кікбоксер повертається», «Диявольські справи», розповів в інтерв'ю виданню Insider, як йому це вдалося.

Бйорнссон, який у 2018 році був визнаний найсильнішою людиною планети за результатами змагань з силової атлетики The Worlds Strongest Man, а минулого року завершив кар'єру стронгмена і зайнявся боксом, змінив своє харчування. Він приймає багату білком їжу п'ять разів на день, дотримуючись однакового раціону.

Так, на сніданок Тор їсть яєчню з двох яєць, 200 грамів м'яса курки, близько 40 грамів вівсянки, 50 грамів чорниці та ісландський йогурт-скір — молочний продукт, що нагадує щось середнє між сметаною та сирною масою.

Другий сніданок зірки складається з приблизно 230 грамів яловичої вирізки, 140 грамів білого рису, а також 100 грамів овочів з низьким вмістом вуглеводів — таких, як стручкова квасоля, шпинат або кабачки-цукіні.

У третє приймання їжі актор їсть 230 грамів м'яса курки, додаючи до нього 200 грамів вареної картоплі та приблизно 100 грамів зелені.

У свою четверту трапезу Бйорнссон з'їдає 230 грамів лосося, 100 грамів білого рису і 100 грамів шпинату.

І, нарешті, вп'яте Тор, який весь день обходиться практично без солодкого, дозволяє собі свій фірмовий «десерт» — додає до скіру 30 грамів арахісового масла і ложку сироваткового протеїну.

Хоча Тор намагається дотримуватися цього плану, час від часу він дозволяє собі розслабитися. «Ви не можете бути роботом. Всі ми люди, і всі чогось хочемо. Я особисто віддаю перевагу здоровій їжі шість разів на тиждень, а потім влаштовую один вихідний … Якщо ви хочете піцу, їжте піцу», — сказав. Так, за його словами, легше дотримуватися дієти в інші дні.

Гафтор відмовився від апельсинового соку, який колись любив, через високий вміст у ньому фруктози, а також від інших солодких і калорійних напоїв.

До того, як Бйорнссон почав худнути, він їв по вісім разів на день — іноді прокидаючись вночі, щоб гарненько перекусити.

При цьому спортсмен, звичайно, не перестає регулярно тренуватися.

Раніше «ФАКТИ» писали, що знаменитий кухар Джеймі Олівер схуд на 12 кілограмів завдяки лише одній зміні у своїй дієті.

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