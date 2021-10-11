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Стиль життя

Щасливу принцесу Беатріс вперше засікли разом з новонародженою дочкою на прогулянці

11:11 11 жовтня 2021
Принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо

Принцесу Йоркську Беатріс, яка стала мамою 18 вересня, вперше засікли на прогулянці в Лондоні з новонародженою дочкою, якій дали ім'я Сієнна Елізабет. Фотографії опублікувало видання Daily Mail.

Онука британської королеви Єлизавети II та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, який котив коляску, буквально світилися від щастя. Подружжя поки що не публікувало офіційні фотографії своєї дівчинки, обмежившись лише тим, що поділилося знімком відбитка її ніжок.

Для 33-річної Беатрис маленька Сієнна — первісток. У 38-річного Едоардо є п'ятирічний позашлюбний син.

Днями Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, назвала в одному з інтерв'ю своїх дочок Беатріс та Євгенію «феноменальними матерями». І пораділа, що вони з її колишнім чоловіком принцом Ендрю стали бабусею і дідусем двічі протягом одного року. Принцеса Євгенія народила свого первістка Августа в лютому.

Зараз у королеви Єлизавети вже 12 онуків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Скотланд-Ярд відмовився від розгляду звинувачень принца Ендрю в сексуальному насильстві.

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