Елізабет Герлі вирішила показати своїм підписникам сумку, але увагу відвернув її голий живіт

Британська модель та актриса Елізабет Герлі, яка нещодавно поділилася секретами, як їй вдається в 56 років виглядати на 26, опублікувала в Instargram свій знімок, бажаючи показати підписникам сумку з нової колекції італійського бренду Fendi Peekaboo. Проте фанатів Ліз, яка одяглася також у вбрання від Fendi пастельно-рожевого кольору, відволік її оголений натренований живіт. Так що на саму сумку мало хто звернув увагу.

Герлі вибрала довгу спідницю-олівець, пальто і короткий топ з високим коміром.

«Ви просто неймовірно чудова красуня», «Мені подобається ваш стиль. Цей живіт … «, «Я в захваті від одягу», «Так сексуально, але сумки я не бачу», — писали в коментарях.

Фотографом виступив 19-річний син Елізабет Деміан. Сам юнак, який теж працює моделлю, опублікував у своєму акаунті фото з іншою сумкою з тієї ж колекції, позуючи в напіврозстебнутій шовковій сорочці.

Раніше «ФАКТИ» писали — Богиня в золотій сукні зі шпилькою — 56-річна Елізабет Герлі підкорила мережу своїм декольте.

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