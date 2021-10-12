На замітку тим, хто худне: Марина Узєлкова назвала свій топ-5 продуктів, які «особливо цінні восени»

Тренер «Зважених і щасливих», а також колишня дружина відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська склала власний ТОП-5 смачних і корисних овочів і фруктів, які особливо цінні восени. Своїми порадами вона поділилася в Instagram .

Груші

У грушах містяться вітаміни А, В1, В2, С, Е, а також залізо, мідь, йод, цинк, фосфор, кальцій, магній і натрій. Фрукт відомий також високим вмістом фолієвої кислоти (за її вмістом він перевершує навіть чорну смородину). А наявні в них харчові волокна і поліфеноли м'яко стимулюють роботу кишечника.

Гарбуз

Допоможе при атеросклерозі і подагрі, простатиті і гіпертонії, хворобах нирок і печінки, при шкірних захворюваннях, при артритах і анеміях, кашлі і ГРВІ, зміцнить судини і оздоровить серце. А ще гарбуз сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, адже добре засвоюється організмом і при цьому виводить з нього шкідливі речовини.

Баклажан

Цей низькокалорійний продукт містить не тільки необхідні восени вітаміни групи В, вітамін С, РР і каротин, але і мінеральні речовини (калій, залізо, кальцій, магній, натрій і фосфор). Також баклажани перешкоджають утворенню холестерину і сприяють кровотворенню, що корисно для вагітних і для людей, які страждають на анемію.

Яблука

У цих фруктах є пектин — один з компонентів клітковини. Він міститься не тільки в м'якоті, а й в шкірці, м'яко очищає кишечник і виводить з організму токсини.

У яблуках містяться вітаміни A, С, В1, В2, РР і Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. В сукупності вони надають життєвих сил, допомагають впоратися зі стресовими ситуаціями, покращують роботу мозку і зміцнюють серцево-судинну систему.

Селера

Селера багата на клітковину і ефірні масла, а також вітаміни А, Е, К і вітаміни групи В. Вживання селери в їжу підвищує життєвий тонус організму, усуває сонливість і апатію, а також прискорює виведення токсичних речовин.

Овоч також здатний покращувати роботу мозку і надавати на організм заспокійливу дію, але при цьому і попереджує апатію і сонливість.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемская рекомендувала ТОП-5 смачних і здорових сніданків.

Фото с Pixabay

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