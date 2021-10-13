Ланцюги та хустки: стилістка назвала головні аксесуари осені

З настанням осені хочеться тепла та комфорту, а також залишатися у тренді. Стиліст Ірена Вінцюк назвала наймодніші аксесуари сезону і дала поради, як вдало підібрати яскраві елементи власницям різних типів фігур.

— Серед головних уборів популярні капелюхи «Федори», канотье та панами, — розповіла Ірена у програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна»). — Щоб не помилитися з вибором, важливо вибрати за розміром не тільки верхню частину убору, а й звернути увагу на поля. Наприклад, широкі — «з'їдають» зріст, тому дівчатам маленького росту не варто їх носити.

У цьому сезоні дуже популярні хустки. Якщо подивитися покази найпопулярніших дизайнерів — можна знайти безліч образів з цим аксесуаром. Хустки навіть використовують замість браслета на руку, прикраси на сумці або у зачісці.

Хустка - прекрасне доповнення до сумки-шопера

Що стосується особливостей фігури, то Ірена радить коригувати їх за допомогою ременя.

— Якщо у вас фігура-прямокутник, тобто ви не маєте чітко вираженої талії, можете зробити ставку на сукні оверсайз, а зверху зав'язати пояс, — говорить Ірена. — Для фігури грушоподібного типу теж підійде ремінь, однак якщо дівчина невисокого зросту, треба вибирати тонкий аксесуар. А ось власницям фігури овал або яблуко раджу відмовитися від поясів.

Що стосується сумки, стиліст радить звернути увагу на великі шопери, але вони краще підійдуть дамам високого зросту. Для більш тендітних дівчат хорошим вибором стане яскрава сумка-мішечок. Також у тренді так звані сумки-пельмені, не втрачають актуальність і різноманітні ланцюги.

Раніше відома нейл-стилістка Даніела Опроаіка поділилася ідеями красивого осіннього манікюру .

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