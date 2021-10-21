Лонгслів — хіт осінньо-зимового сезону: з чим його носити
Про те, як носити лонгслів, з «ФАКТАМИ» поділилася український дизайнер і стиліст Ірина Кирилова.
«Цей одяг дуже люблять топмоделі зі світовими іменами»
— Лонгслів — футболка з довгим рукавом, — пояснює Ірина Кирилова. — Сьогодні це базова річ для будь-якого гардероба. Цей одяг люблять топмоделі зі світовими іменами: Хейлі Бібер, Кендалл Дженер, Кара Делевінь, Белла Хадід.
— Які лонгсліви на піку популярності?
— Наприклад, обтислі з круглою або прямокутною горловиною. Дуже модні лонгсліви зі швами назовні, а також на шнурівці або на кнопках, ґудзиках, із замками на рукавах і горловині.
— Якій довжині лонгсліва віддати перевагу?
— Багатьом зараз подобаються вкорочені. До слова, недовгий лонгслів можна заправити у спідницю або брюки.
— Яка довжина рукава в цьому одязі краща?
— Рукав, який частково покриває кисть.
«Прекрасним доповненням до лонгсліва стануть ланцюжки, кулони, перлове намисто»
— У якому стилі доречні лонгсліви?
— Практично у всіх, тому модниці їх так люблять. Це і спортивний стиль, і стритстайл, і діловий… Лонгсліви прекрасно поєднуються з джинсами, класичними брюками, спідницями різних фасонів, джоггерами, легінсами, піджаками.
— А якими прикрасами найкраще доповнити лонгслів?
— Це можуть бути ланцюжки, кулони, перлове намисто.
— Чи варто чорний лонгслів поєднувати з чорними брюками або спідницею?
— Цілком. Елегантно чорний лонгслів буде виглядати і з білим, сірим або бежевим низом. І дуже ефектно — з яскравим.
— З чим краще комбінувати смугастий лонгслів?
— З темними джинсами і двобортним піджаком.
— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?
— Стежте за модними тенденціями і завжди будьте стильними!
Раніше ідеями красивого осіннього манікюру з «ФАКТАМИ» поділилася відома нейл-стилістка Даніела Опроаікі.
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Фото з альбому Ірини Кирилової222
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