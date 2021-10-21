Лонгслів — хіт осінньо-зимового сезону: з чим його носити

Сучасна мода рясніє назвами одягу, які далеко не всім відомі. Але якщо ви хочете виглядати стильно , бажано бути в курсі. Сьогодні мова піде про лонгслів, який став хітом нинішнього сезону у всьому світі. Про те, як носити лонгслів, з «ФАКТАМИ» поділилася український дизайнер і стиліст Ірина Кирилова.

«Цей одяг дуже люблять топмоделі зі світовими іменами»

— Лонгслів — футболка з довгим рукавом, — пояснює Ірина Кирилова. — Сьогодні це базова річ для будь-якого гардероба. Цей одяг люблять топмоделі зі світовими іменами: Хейлі Бібер, Кендалл Дженер, Кара Делевінь, Белла Хадід.

— Які лонгсліви на піку популярності?

— Наприклад, обтислі з круглою або прямокутною горловиною. Дуже модні лонгсліви зі швами назовні, а також на шнурівці або на кнопках, ґудзиках, із замками на рукавах і горловині.

— Якій довжині лонгсліва віддати перевагу?

— Багатьом зараз подобаються вкорочені. До слова, недовгий лонгслів можна заправити у спідницю або брюки.

Лонгслів - дуже зручний одяг, тому його так люблять модниці

— Яка довжина рукава в цьому одязі краща?

— Рукав, який частково покриває кисть.

«Прекрасним доповненням до лонгсліва стануть ланцюжки, кулони, перлове намисто»

— У якому стилі доречні лонгсліви?

— Практично у всіх, тому модниці їх так люблять. Це і спортивний стиль, і стритстайл, і діловий… Лонгсліви прекрасно поєднуються з джинсами, класичними брюками, спідницями різних фасонів, джоггерами, легінсами, піджаками.

— А якими прикрасами найкраще доповнити лонгслів?

— Це можуть бути ланцюжки, кулони, перлове намисто.

— Чи варто чорний лонгслів поєднувати з чорними брюками або спідницею?

— Цілком. Елегантно чорний лонгслів буде виглядати і з білим, сірим або бежевим низом. І дуже ефектно — з яскравим.

Ірина Кирилова: «Слідкуйте за модними тенденціями і завжди будьте стильними!»

— З чим краще комбінувати смугастий лонгслів?

— З темними джинсами і двобортним піджаком.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Стежте за модними тенденціями і завжди будьте стильними!

Раніше ідеями красивого осіннього манікюру з «ФАКТАМИ» поділилася відома нейл-стилістка Даніела Опроаікі.

Фото з альбому Ірини Кирилової

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