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Син принцеси Монако став обличчям Dior — слідом за своєю дружиною, «найстильнішою» з усіх королівських персон

13:15 21 жовтня 2021
Син принцеси Монако став обличчям Dior&nbsp;— слідом за своєю дружиною, «найстильнішою» з усіх королівських персон

Молодший син принцеси Монакської та Ганноверської Кароліни (сестри правлячого князя Монако Альбера II) став обличчям французького бренду Dior. Як повідомляє видання Daily Mail, 34-річний бізнесмен П'єр Казірагі, який, бувши племінником князя, займає восьме місце в черзі на престол (хоча й не має титулу принца), пішов по стопах своєї дружини — італійської аристократки Беатріче Борромео. 36-річна дочка графа Беатріче, яку журнал Tatler у серпні назвав «найстильнішою з усіх представниць європейських королівських родин», стала представницею Dior в лютому цього року. П'єр і Беатріче побралися у 2015 році. У пари є двоє синів.

У своїй офіційній заяві керівництво Dior назвало П'єра «іконою елегантності».

П'єр

Беатріче

Бабуся П'єра княгиня Грейс (до заміжжя — кінозірка Грейс Келлі) також була великою прихильницею модного будинку Dior. Так, вона була у вбранні цього бренду на святкуванні своїх заручин з князем Монако Реньє у 1956 році. У сукні від Dior мати П'єра принцеса Кароліна виходила заміж за банкіра Філіппа Жюно (він був першим з трьох її чоловіків). І навіть маленька кузина Казірагі, шестирічна дочка князя Альбера та княгині Шарлін принцеса Габріелла, недавно була помічена на публіці з сумочкою Lady Dior.

Сестра П'єра Шарлотта Казірагі є обличчям іншого знаменитого французького бренду — Chanel.

Раніше «ФАКТИ» писали — Має виснажений вигляд: нове фото княгині Монако Шарлін стурбувало фанатів.

фото Dior

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