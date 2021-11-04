Нові тренди у зимовому взутті: поради дизайнерки Сніжани Нех

Зима вже на порозі. Яке взуття носити у холоди? Про це розповіла відома українська дизайнерка Сніжана Нех, серед поціновувачів творчості якої Ірина Білик, Андрій Данилко, Ольга Сумська та інші відомі люди.

«Білі чоботи стильно виглядають з довгим пальто»

— Сніжано, які кольори взуття у пріоритеті?

— Універсальні чорні лаконічні черевики на грубій підошві — зі шнурками та без. Для сміливих, креативних особистостей пораджу нюдове взуття. Дуже гарне біле. Воно не залишиться непоміченим. Білі чоботи стильно виглядають з довгим пальто.

Білі чоботи не залишаться непоміченими

Ефектне взуття з «градієнтом», тобто з переходом відтінків. Наприклад, коли в рудих чоботах чи черевиках ніс коричневий.

Ефектне взуття з «градієнтом», тобто з переходом відтінків

— А кольорове зимове взуття у моді?

— Звісно. Серед найбільш затребуваних кольорів — оливковий та зелений.

— Яке взуття виглядає ультрастильно?

— Незвичайне. Наприклад, у моїй колекції особливою популярністю користується розмальоване взуття. Це черевики з пальцями, а також з промальованими мірками розмірів ноги.

Взуття з намальованими пальцями у колекції Сніжани Нех має особливу популярність

Особливо цінується, якщо дизайнер розписує взуття вручну. Це означає, що двох абсолютно однакових малюнків не може бути. А те, що індивідуальне, завжди цінне.

Незвичайні дизайнерські черевики з «мірками»

«Взуття з ефектом „юзаності“ носять з дорогими костюмами»

— У вас у колекції є черевики з ефектом «юзаності», тобто вони буцімто вже не нові, поношені. З чим таке взуття поєднувати?

— Його зазвичай купують ті, хто прагне «вау-ефекту». Таке взуття на людині неможливо не помітити, воно викликає стільки емоцій! Ефект «юзаності» створюється за допомогою фарбування, затирання воском, іноді взуття «старіє» за допомогою наждакового паперу. Носять таке взуття з дорогими костюмами чи джинсами.

Черевики з ефектом "юзаних" сподобаються стильним людям

— Яка підошва у моді?

— Платформа, яка є дуже зручною. Щодо каблука, стильно виглядає стійкий розкльошений.





Лаконічні чорні черевики універсальні

— Читала, що з осінніх колекцій у зимові перекочували туфлі-«оксфорди»…

— Так, на товстій підошві. Їх носять на теплу шкарпетку. Також актуальними є й зимові сабо. Вони теж носяться з теплими шкарпетками.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Світ дуже тендітний, тому радійте кожному дню свого життя.

Сніжана Нех: «Радійте кожному дню свого життя» (фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»)

Фото з альбому Сніжани Нех

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