Спадкоємиця династії мільярдерів вийшла заміж у сукні з битих дзеркал

Спадкоємиця династії американських мільярдерів, 26-річна модель і художниця Айві Гетті (її прадід, нафтовий магнат і промисловець Жан Пол Гетті, був одним із перших в історії доларів мільярдерів), вийшла заміж за фотографа Тобіаса Енгела. Церемонія відбулася у Сан-Франциско.

У Айві було дві весільні сукні, створені на замовлення знаменитим модельєром Джоном Гальяно. Одну з них креативний директор Maison Margiela прикрасив уламками дзеркал. Як розповів сам дизайнер виданню Vogue, частина уламків була зі справжніх дзеркал, частина — зі спеціального легкого матеріалу, що імітує дзеркало — оскільки нареченій треба було вільно рухатися в її вбранні.

На мереживі вуалі Айві було зображено гітари. Це було даниною поваги її батькові Джону Гілберту - музикантові, який помер минулого року. На малюнку вуалі також фігурували волоські горіхи – на честь покійної бабусі нареченої Енн, яка виросла на фермі з вирощування волоських горіхів. Айві обрала Гальяно тому, що він був улюбленим дизайнером її бабусі, яка також померла 2020 року. Енн носила його вбрання, ще в ті часи, коли Гальяно працював на Givenchy та Christian Dior.

Подружкою нареченої була актриса Аня Тейлор-Джой — виконавиця головної ролі у серіалі «Хід королеви» та обличчя Dior. А церемонію провела речник Палати представників США Ненсі Пелосі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дочка Білла Гейтса показала фото зі свого весілля.

Фото Instagram

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