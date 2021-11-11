26.04 / 26.23 29.84 / 30.19
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Королева Нідерландів здивувала сукнею з дірками

15:02 11 листопада 2021
Король та королева Нідерландів

Королева-консорт Нідерландів Максима здивувала вибором вбрання для відвідування концерту голландської віолончелістки Харрієт Крейг у столиці Норвегії Осло, куди Її Величність разом зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром прибула напередодні з державним візитом.

Як повідомляє видання Daily Mail, 50-річна мати трьох дочок з'явилася у незвичайній блакитній сукні дуже сміливого дизайну — з розрізом ззаду та декоративними, обрамленими золотою вишивкою «дірками» на тканині. Частково крізь отвори просвічувало голе тіло, частково комбінація тілесного кольору. Експерти у галузі моди вважали образ королеви (уродженки Аргентини Максими Сорреґ'єта Черруті) елегантним та оригінальним.

Максиму та Віллема-Олександра приймали їхні «колеги» — король Норвегії Харальд та королева Соня.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби.

384

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

Тіна Кароль

Тіна Кароль назвала ім'я майбутньої доньки

Шкара

«Капець, як смачно!»: рецепт «справжньої одеської шкари» від Григорія Германа

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.