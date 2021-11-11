Королева Нідерландів здивувала сукнею з дірками

Королева-консорт Нідерландів Максима здивувала вибором вбрання для відвідування концерту голландської віолончелістки Харрієт Крейг у столиці Норвегії Осло, куди Її Величність разом зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром прибула напередодні з державним візитом.

Як повідомляє видання Daily Mail, 50-річна мати трьох дочок з'явилася у незвичайній блакитній сукні дуже сміливого дизайну — з розрізом ззаду та декоративними, обрамленими золотою вишивкою «дірками» на тканині. Частково крізь отвори просвічувало голе тіло, частково комбінація тілесного кольору. Експерти у галузі моди вважали образ королеви (уродженки Аргентини Максими Сорреґ'єта Черруті) елегантним та оригінальним.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima (@Claes_Iversen) bij Munch voor concert pic.twitter.com/wvdHAUKPpY - Rick Evers (@RickEversRoyal) November 10, 2021

Максиму та Віллема-Олександра приймали їхні «колеги» — король Норвегії Харальд та королева Соня.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби.

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