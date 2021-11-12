Журналісти видання Daily Mail звернули увагу, що герцогиня Кембриджська останнім часом дуже рідко з'являється на публіці з сумочками. Під час більшості своїх недавніх виходів Кейт Міддлтон найчастіше була з порожніми руками. Так, вона обійшлася без клатчів та інших подібних аксесуарів на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда, на церемонії вручення премій Earthshot Prize, під час відвідування виставки «Покоління: портрети Голокосту» в Імперському військовому музеї Лондона. Раніше Кейт нечасто можна було побачити на офіційних заходах без сумочки, яку вона стискала обома руками, тримаючи її попереду.

Видання звернулося по роз'яснення до стиліста знаменитостей Ханни Ейчлер. Так сказала, що річ у тім, що 39-річна дружина принца Вільяма почала почуватися впевненішою в собі.

«Аксесуари часто були хитрим трюком членів королівської родини для того, щоб чимось зайняти руки, коли вони нервують. Тепер, коли Кейт стала ключовою фігурою в королівській родині, куди вона увійшла понад десять років тому, їй більше не потрібні хитрощі, щоб відвернути увагу від тремтіння в руках. Натомість вона може вільно виступати на публіці», — сказала Ханна.

За словами стиліста, Кейт має велику колекцію розкішних дизайнерських сумок, але уважні спостерігачі помітили, що останнім часом вона відмовилася від них. «З її новою впевненістю при публічних виступах і взаємодії з представниками громадськості приходить бажання здаватися більш щирою. Руки вважаються емоційним барометром, і тому використання рук для вираження своїх почуттів дозволяє Кейт встановити міцніший зв'язок із тими, з ким вона говорить», — сказала Ейчлер.

Ханна також додала, що вибір вбрання герцогині також може вплинути на те, чи вона носить сумку чи ні. «Тенденція до появи кишень означає, що фанати моди можуть ходити із вільними руками! Кейт часто вибирає пальто із замаскованими та накладними кишенями, щоб тримати там обмежену кількість особистих речей», — каже Ханна.

«Кейт також стає все сміливішою в тому, що стосується моди, і, як будь-який експерт зі стилю, знає, що вся річ у тому, щоб дозволити вашому образу зайняти центральне місце. Візьміть хоча б сукню від Дженні Пекхем, в якій вона була на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда — будь-які додаткові аксесуари відвернули б увагу від її зовнішнього вигляду», — сказала Ейчлер.

Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда

Такої думки дотримується й інший стиліст знаменитостей — Рошель Уайт. «Я так розумію, що Кейт відмовилася від сумочок, тому що вона не вважає, що вони їй потрібні як аксесуар. Думаю, що зараз вона прагне мінімалістського образу і намагається зберегти його чистим, простим і стильним», — сказала вона.

Тим часом королівський експерт і журналістка Камілла Томіні вважає, що Кейт останнім часом можна вважати найвпливовішою в королівській родині. Майбутня королева-консорт Великобританії стає дедалі важливішим персонажем.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ощадлива Кейт Міддлтон вийшла у світ у старому пальті.

Фото Daily Mail/Instagram

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