26.10 / 26.32 29.78 / 30.15
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Жодних халатів та шкарпеток: Лілія Ребрик зізналася, в чому ходить вдома

12:56 14 листопада 2021
Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно приміряла несподіваний образ на шоу «Маска», зізналася, що є категоричною противницею домашніх халатів і шкарпеток. Відповідний пост з відео з'явився в Instagram актриси-телезірки.

На її думку, халат, навіть дуже затишний, є символом заклопотаної жінки, вона ж давно змінила таке вбрання на сорочки оверсайз різних кольорів і розмірів.

Причому нерідко її можна побачити на кухні в білому (гарний одяг вона захищає не менш гарним фартухом).

Взуває ж телеведуча зазвичай затишні капці (без шкарпеток), або ж ходить босоніж (якщо тепла підлога).

Нагадаємо, раніше Ребрик розповіла, як потрібно доглядати за шкірою, щоб вона завжди була ніжною та гладенькою — на ніч вона обов'язково робить зволожуючі маски та легкий масаж, а вранці протирає обличчя льодом. Для цього заморожує чисту воду або настій ромашки.

Фото instagram.com/liliia.rebrik/

532

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.