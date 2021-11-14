Жодних халатів та шкарпеток: Лілія Ребрик зізналася, в чому ходить вдома

Телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно приміряла несподіваний образ на шоу «Маска», зізналася, що є категоричною противницею домашніх халатів і шкарпеток. Відповідний пост з відео з'явився в Instagram актриси-телезірки.

На її думку, халат, навіть дуже затишний, є символом заклопотаної жінки, вона ж давно змінила таке вбрання на сорочки оверсайз різних кольорів і розмірів.

Причому нерідко її можна побачити на кухні в білому (гарний одяг вона захищає не менш гарним фартухом).

Взуває ж телеведуча зазвичай затишні капці (без шкарпеток), або ж ходить босоніж (якщо тепла підлога).

Нагадаємо, раніше Ребрик розповіла, як потрібно доглядати за шкірою, щоб вона завжди була ніжною та гладенькою — на ніч вона обов'язково робить зволожуючі маски та легкий масаж, а вранці протирає обличчя льодом. Для цього заморожує чисту воду або настій ромашки.

Фото instagram.com/liliia.rebrik/

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