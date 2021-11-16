Експерти назвали найдорожчий ювелірний виріб з усіх, що перебувають у володінні королівських сімей світу. Як повідомляє видання Daily Express, це — знамените кольє, яке належить королеві Великобританії Єлизаветі II.

У 1947 році Єлизаветі, яка тоді ще носила титул принцеси, його подарував як подарунок до весілля з принцом Філіппом останній низам Хайдарабада Осман Алі Хан, Асаф Джах VII — один з найбагатших людей свого часу. Титулом «низам» до 1948 року іменувався імператор індійського князівства Хайдарабад.

Розкішне намисто від Cartier оцінюється щонайменше у 90 мільйонів доларів. А з огляду на його історичну цінність вартість прикраси може бути в рази вищою.

Королева Єлизавета в кольє

Нізам дозволив молодій Єлизаветі вибрати все, що їй сподобається. Принцеса зупинила вибір на тіарі та кольє з колекції Cartier. Кольє завжди було однією з улюблених прикрас Її Величності. Вона неодноразово позувала у ньому для своїх офіційних портретів. За останні роки королева також позичала його з особливих випадків дружині свого онука принца Вільяма — Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджській.

Кольє виготовлене із платини. Його прикрашають понад 50 діамантів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чудова сімка: обов'язки королеви Єлизавети до кінця весни візьмуть на себе її родичі.

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