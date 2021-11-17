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Стиль життя

Обидві мали королівський вигляд: королева Ранія та дружина принца Чарльза Камілла з’явилися на банкеті у сукнях-кафтанах

9:00 17 листопада 2021
Королева Ранія та Камілла

Наприкінці першого дня свого офіційного туру до Йорданії принц Уельський Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, побували на банкеті у королівському палаці в Аммані. Як повідомляє видання Daily Express, 74-річна Камілла обрала для цього заходу білу сукню-кафтан та золотисті туфлі на високих підборах. 51-річна королева Ранія, дружина короля Йорданії Абдалли II, також була у традиційній сукні-кафтані рожевого пастельного відтінку із золотою вишивкою.

Користувачі соцмереж не змогли вирішити, хто з дам був більш елегантною і дійшли висновку, що обидві мали по-справжньому «королівський» вигляд.

Цього ж дня спадкоємець британського престолу та його дружина набрали води у священній річці Йордан. Немовлят із королівської родини за традицією хрестять за допомогою цієї води. З'явилися припущення, що Чарльз може передати воду у США своєму молодшому синові принцу Гаррі — для хрестин його п'ятимісячної дочки Лілібет.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Ранія прокотила Каміллу на власному автомобілі Tesla — причому була за кермом у туфлях на 15-сантиметрових шпильках.

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