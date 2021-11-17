Обидві мали королівський вигляд: королева Ранія та дружина принца Чарльза Камілла з’явилися на банкеті у сукнях-кафтанах
Наприкінці першого дня свого офіційного туру до Йорданії принц Уельський Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, побували на банкеті у королівському палаці в Аммані. Як повідомляє видання Daily Express, 74-річна Камілла обрала для цього заходу білу сукню-кафтан та золотисті туфлі на високих підборах. 51-річна королева Ранія, дружина короля Йорданії Абдалли II, також була у традиційній сукні-кафтані рожевого пастельного відтінку із золотою вишивкою.
Користувачі соцмереж не змогли вирішити, хто з дам був більш елегантною і дійшли висновку, що обидві мали по-справжньому «королівський» вигляд.
Кілька зображень Camilla і @QueenRania їзда на готель на Husseiniya Palace в Jordan tonight наприкінці першого дня в Royal Tour. #royalvisitJordan— Chris Ship (@chrisshipitv) November 16, 2021
@ianvogler pic.twitter.com/x32uVytlnI
Цього ж дня спадкоємець британського престолу та його дружина набрали води у священній річці Йордан. Немовлят із королівської родини за традицією хрестять за допомогою цієї води. З'явилися припущення, що Чарльз може передати воду у США своєму молодшому синові принцу Гаррі — для хрестин його п'ятимісячної дочки Лілібет.
The Baptism Site, Jordan— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 16, 2021
It was particularly special to visit such a significant place for all three monotheistic religions, and where interfaith relations can be celebrated. #RoyalVisitJordan pic.twitter.com/nyXeE61b1w
Раніше, як писали «ФАКТИ», Ранія прокотила Каміллу на власному автомобілі Tesla — причому була за кермом у туфлях на 15-сантиметрових шпильках.98
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