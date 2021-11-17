Ультрамодне поєднання — штани під сукню: як це носити в офіс та на вечірку

У нових реаліях життя, здається, вже нікого не здивувати. І все ж таки тенденція носити штани під сукню (причому навіть в офіс) викликала небувалий резонанс у світовій пресі. Цей силует стає дедалі популярнішим. Альтернативою штанам можуть бути легінси, а сукням — наприклад, туніки. Правда, комбінувати такі верх і низ, щоб виглядати стильно, не так просто.

Порадами щодо поєднання кольорів та фактур з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська дизайнерка та стилістка Ірина Джус, поціновувачами творчості якої є Джамала, Onuka, та багато інших відомих особистостей.

«Найорганічніше виглядає поєднання штанів із сукнями-туніками»

— Ірино, прочитала, що світові бренди вже активно підхопили цей тренд. Експерти вважають, що його джерела у гібридизації піжамного домашнього стилю, до якого ми стали звикати у період локдаунів, та стрітстайлу. І всі в один голос кажуть, що це зручно. А як ви вважаєте?

— Безперечно, вільна багатошаровість завжди комфортна. У деяких випадках вона навіть допомагає приховати небажані нюанси фігури, що з'явилися у багатьох якраз під час локдауну. На мою думку, такий тренд дуже життєздатний, якщо грамотно його втілювати. А ось чи справді він новий? Штанні костюми в піжамному стилі були актуальні ще років п'ять тому, етнолуки з балахонами поверх штанів не сходять з подіумів починаючи з 60-х, багато нішових марок дуже часто використовують подібні нашарування.

За словами Ірини Джус, багатошаровість в одязі комфортна (фото з альбому Ірини Джус)

— Як краще поєднувати сукню зі штанами чи легінсами, щоб це було стильно? А яких поєднань варто уникати?

— Найбільш органічно виглядає поєднання штанів із сукнями-туніками — це може бути просторий сарафан-майка поверх широких кюлотів або світшот-оверсайз до колін під джинси-слім. Ефектним рішенням буде одягнути сукню в стилі фрака або блейзера зі звуженими штанами або плісированими палаццо. Цікаву багатошаровість створить сукня-сітка, надіта поверх штанів з кльошем від коліна та кроп-топа (вкороченого топа). Раджу уникати строкатих тунік, що зібрані під грудьми, з трикотажними легінсами.

— А як краще поєднувати різні кольори у модному тандемі?

— Комбінації кольорів можуть бути різноманітними. Важливо вибрати, який з елементів домінуватиме в ансамблі, та акцентувати на ньому. Якщо на вас яскрава або з принтом сукня, доповніть її спокійними однотонними штанами. Якщо хочеться продемонструвати штани з якимось ефектним декором, підберіть до них верх лаконічної форми та з однотонної тканини.

Модний ансамбль можна доповнити поясом (фото з альбому Ірини Джус)

— Чи має значення у тандемі фактура тканин? Що непоєднуване, а що варто поєднувати?

— І тут слід дотримуватися принципу акцентної речі. Якщо, наприклад, ваша сукня об`ємного плетіння, виріб-компаньйон повинен мати нейтральну поверхню. При цьому, якщо верх і низ зроблені з одної текстурної тканини, такий лук матиме дуже стильний вигляд. Наприклад, сукня-светр поверх в`язаних штанів кльош або стьобаний комплект у дусі футуризму 60-х.

— Якою є оптимальна довжина верху?

— Єдиної рекомендованої довжини не існує — для різних типів фігури та під різні фасони штанів підійдуть абсолютно різні сукні. Однак є небажані варіанти: наприклад, під сукнею «в підлогу» штанів або не видно зовсім, або це виглядає громіздко. А ультраміні у поєднанні зі штанами не розкриє тренд і сприйматиметься як подовжений топ.

Довжина сукні, яка комбінується зі штанами, може бути різною. Важливо, щоб загалом образ мав гармонійний вигляд (фото з альбому Ірини Джус)

«Денім пасуватиме й до сарафанів у стилі бохо, й до суконь-майок, й до в'язаних „коконів“ у скандинавському стилі»

— Які штани найкраще виглядають в ансамблі?

— Фасони також можуть бути різноманітними, але важливо врахувати практичний аспект у поєднанні. Наприклад, кльош від стегна деформуватиметься сукнею-футляром, а бриджі під міді просто загубляться.

— Чи може бути комплект трикотажним?

— Трикотаж чудово підходить для цього тренду. Актуальні як мінімалістичні комплекти в рубчик, так і теплі ансамблі оверсайз, що вже говорити про асиметричні монохромні тандеми з джерсі.

Важливо вгадати із щільністю трикотажу: надто тонка сукня виявить весь рельєф джинсів, а легкі штани, що видніються з-під сукні-светра, викличуть асоціацію з домашнім вбранням в очікуванні опалювального сезону.

— Чи можна комбінувати сукні з джинсами?

— Джинси — одна з найуніверсальніших речей для такого поєднання. Денім пасуватиме й під сарафани в стилі бохо, й під сукні-майки, й під в'язані кокони у скандинавському стилі тощо. Фасони джинсів можуть змінюватися від класики до зухвалого кльошу, від «бананів» до оверсайзу. Головне — поєднати верх та низ стилістично та збалансувати за пропорціями.

«В осінньо-зимових луках підкреслити багатошаровість можна за допомогою об'ємного шарфа або знімної плетеної манишки»

— Який варіант є ідеальним для офісу?

— У корпоративний дрес-код відмінно впишеться монохромний ансамбль із сукні-жакета та вузьких штанів. Ще одне вдале офісне рішення: світла туніка складного крою (пряма або з поясом) під темні кюлоти.

— Чи може бути такий тандем варіантом вечірнього вбрання?

— Цілком. Подовжені варіації фраків і кімоно, виконані зі щільного шовку або гофре, будуть святково виглядати у поєднанні зі штанами-палаццо. Доповніть таке вбрання витонченим взуттям на шпильці.

Тандем сукні та штанів чудово доповнить стильне взуття (фото з альбому Ірини Джус)

— Які аксесуари пасуватимуть до ансамблю з сукні та штанів?

— На допомогу модницям — пояси будь-яких форм. В осінньо-зимових луках підкреслити багатошаровість можна за допомогою об'ємного шарфа або в'язаної знімної манишки. Грамотний вибір взуття надасть бажаного тону образу: під фрачний ансамбль взуємо оксфорди, під туніку з «дудочками» — лаконічні чоботи, трикотажний комплект врівноважуємо геометричними ботильйонами.

Серед поціновувачів творчості Ірини Джус багато відомих людей (Фото з альбому Ірини Джус. Авторка – Юлія Вебер)

Раніше Ірина Джус розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ» про тренди в одязі у 2022 році. Зокрема, в моді будуть гофровані капюшони та величезні накладні кишені на костюмах та сукнях.

Фото в заголовку з альбому Ірини Джус

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