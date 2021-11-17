Меган Маркл прийшла на телеінтерв'ю у блузці за 2700 доларів

Меган Маркл, якій нещодавно довелося виправдовуватися через брехню в суді, дала нове інтерв'ю американському телебаченню. Герцогиня Сассекська взяла участь у шоу Еллен Дедженерес. У мережі з'явився анонс програми, яка вийде в ефір за кілька днів.

Меган та Еллен — давні друзі. Вони випадково познайомились у притулку для собак.

В уривку інтерв'ю Меган говорила про своє життя до заміжжя з принцом Гаррі, коли вона була актрисою. Так, вона згадала свою дуже стару поламану машину, яка, за її словами, «жила своїм власним життям».

Як повідомляє видання Daily Mail, 40-річна Меган була у чорних штанах та білій блузці від Oscar De La Renta, вартість якої — майже 2700 доларів. Це один з улюблених брендів герцогині, яка, на відміну від своєї родички Кейт Міддлтон, рідко одягає одну й ту саму річ більше одного разу.

Раніше «ФАКТИ» писали — У червоній вечірній сукні з глибоким декольте: Меган Маркл з'явилася на гламурній церемонії.

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